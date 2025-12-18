Lo spettacolo “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani” è tornato sul palco in un concerto natalizio che ha saputo unire la magia della musica a quella delle festività.

Martedì 16 dicembre presso il teatro Carlo Marenco di Ceva (via Cardinale Francesco Adriano, 1), la band Corrado Leone and Friends è stata infatti protagonista dell’evento di Natale del Banco Azzoaglio. L’istituto di credito ha infatti deciso di augurare buon Natale all’intera cittadinanza con una serata in musica.

Dagli anni ’60 fino a oggi, “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani” propone al pubblico una scaletta vivace e variegata, cha spazia da De Gregori a Fabrizio De André, partendo ovviamente da Renato Zero, da cui prende il nome, per concludersi con il rock anni ’90 di Vasco Rossi e Luciano Ligabue, e tutto ciò ha coinvolto e trascinato il pubblico in sala. Un indubitabile successo, con oltre 200 presenti, tra i quali anche il sindaco della città di Ceva. La musica ha ancora una volta unito le generazioni e le persone, il tutto arricchito dalla splendida cornice di uno dei teatri storici del Piemonte.

Cantare, ricordare, emozionarsi: tutto è possibile con la poesia dei brani e delle note che abbracciano il nostro spirito e che ci permettono di vivere, o rivivere, i nostri sogni, riportandoci indietro nel passato senza smettere di sperare per il proprio presente e futuro.

“Siamo ovviamente molto felici del risultato raccolto a Ceva. Siamo tornati sul palco dopo i successi estivi e questa volta per un’occasione speciale, una festa di Natale. Ringraziamo il Banco Azzoaglio che ci ha scelti e ringraziamo il pubblico, così numeroso e caloroso, che ci ha fatti sentire a casa in un luogo così prestigioso, culla di arte e cultura. La grande musica italiana è ancora una volta protagonista per e in mezzo alle persone, oltre che ovviamente colonna sonora delle nostre storie, delle nostre vite.”