“Dietro le quinte” di Cuneo Volley con Silvia Canale, Dario Da Roit e Lorenzo Codarin (VIDEO)

Parte questa settimana una nuova rubrica, firmata Idea, che porta i lettori alla scoperta delle realtà sportive della Granda, il cui successo si basa non solo dalle vittorie sul campo, ma anche e soprattutto (sembrerà banale ma così non è) dalla costruzione di un’impalcatura societaria, dalla dirigenza, allo staff, ai semplici collaboratori e volontari, solida e competente. Con “Dietro le quinte” raccontiamo storie di sport, di passione, di lavoro e di crescita umana e professionale: si comincia con Cuneo Volley, nell’anno del ritorno in Superlega, in compagnia di tre volti.

MOLTO DI PIU’ DI UNA TEAM MANAGER – Ex palleggiatrice, laureata in Psicologia e specializzata in Psicologia dello Sport e con un Master in Strategie per il Businesss dello Sport, Silvia Canale da quasi un decennio fa parte dello staff di Cuneo Volley, di cui da fine 2020 è Team Manager, figura cardine di collegamento fra squadra e società. Una strada intrapresa attraverso un percorso di formazione meticoloso: “Mi ha sempre affascinato, da ex pallavolista, l’idea di poter arrivare ad alto livello attraverso altri canali e figure. – ci racconta – Nelle squadre di A vi sono persone di contorno che tanto di contorno non sono e che curano aspetti gestionali ed organizzativi importanti. Avevo sempre partecipato come tifosa alla Cuneo scudettata ma non avevo mai intravisto cosa vi era dietro e non avrei mai pensato che ci sarebbe stato così tanto da fare. Il mio percorso di studi e formazione, insieme al richiamo dello sport, mi ha permesso di scommettere su me stessa e di provare a starci”. Silvia è stata uno dei trait d’union fra la Cuneo risorta e la Cuneo di oggi: “Quando sono arrivata, Cuneo Volley era un cantiere apertissimo: mi sono trovata con un bagaglio di esperienza, un triennio un Superlega, che poteva essere d’aiuto, perché vi erano tutte le carte in regola per ricostruire e tornare grandi. E’ stato un percorso lungo, con tanta pazienza, ma oggi siamo qui e, dietro le quinte, continuiamo a fare del nostro meglio perché questo non sia solo un fuoco di paglia”. Un ritorno, quindi, in Superlega con un incarico ad ampio raggio: “Il bello del mio lavoro è che non esiste una giornata tipo: un mestiere molto vario, che mi permette di muovermi costantemente e di occuparmi di tante cose, dalla parte burocratica, alle esigenze dei ragazzi, alla biglietteria, oltre alla presenza costante agli allenamenti”.

FRA MARKETING E PALAZZETTO – Dario Da Roit è tornato a Cuneo dopo oltre trent’anni: Responsabile Marketing e della gestione del Palazzetto dello Sport, era stato infatti schiacciatore a cavallo fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 della fu Alpitour. “Ho ritrovato una città molto cambiata: un tempo – ricorda Dario – finiva, praticamente, nei pressi del vecchio Palatenda, da Piazza d’Armi, mentre ora la parte sud è stata modernizzata. Il centro, invece, Via Roma a parte, è praticamente identica”. Un’altra Cuneo, un’altra Cuneo Volley: “Trentacinque anni fa la Cuneo mia saliva in A per la prima volta. Quando sono tornato qui mi ha colpito l’entusiasmo, a partire dal Presidente Gabriele Costamagna. Ho trovato una società molto organizzata, con tante competenze e persone che lavorano con dedizione”. Un ritorno in biancoblu per ricoprire un ruolo molteplice: “La mia giornata non è più da palestra, ma d’ufficio: mi occupo del marketing, mi occupo della preparazione alle partite, nei rapporti con forze dell’ordine e Comune, per poi prepararci all’evento e, nel giorno gara, seguendo ciò che accade all’esterno”.

IL CENTRALE SIMBOLO DI APPARTENENZA E FEDELTA’ – Sin dal suo approdo nel 2020, il centrale friulano Lorenzo Codarin si è innamorato rapidamente dei colori biancoblu, diventando uno dei protagonisti negli ultimi 5 anni, fino al salto nella massima Serie: “Sono arrivato qui un po’ più piccolino, dopo il Covid e dopo una stagione difficile: a Cuneo sono cresciuto come persona, come atleta e come giocatore di pallavolo, insieme a questa società. Qui ho costruito la mia famiglia, Cuneo Volley è ormai diventata la mia seconda pelle”. Un legame sempre più stretto, anche con la città: “Una città affiatata, con tanta voglia di pallavolo: quando sono arrivato si giocava a porte chiuse, con il palazzetto vuoto: ora sono arrivato a vederlo completamente pieno. Una città che ha dimostrato di tenere a questa società ed un luogo simile a quelle in cui sono stato in passato: Friuli e Piemonte sono simili, ai piedi delle montagne e posti tranquilli, sereni ed in cui è bello vivere”.