Il progetto con cui il Comune di Bra e gli enti del Terzo settore coinvolti nell’iniziativa (Cooperativa Sociale Lunetica, Cooperativa Orso, Associazione culturale Switch on Future, Cooperativa Progetto Emmaus) puntano a trasformare il Movicentro in un polo polifunzionale a vocazione culturale e generativa, spazio di relazioni, progetti e servizi ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento a livello regionale. Quello braidese è risultato infatti uno degli otto progetti vincitori della seconda fase della call Hangar Point 2025/2026.

Si tratta della call promossa da Hangar Piemonte, Regione Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo per sostenere chi trasforma luoghi e comunità con un approccio sinergico ed una visione strategica, generando valore culturale, sociale e territoriale. L’iniziativa si concretizza in un percorso di accompagnamento progettato per enti, organizzazioni o reti che vogliono intraprendere un processo di trasformazione di un luogo o di un territorio, utilizzando il linguaggio dell’arte e della cultura come leva.

Per la Città della Zizzola ciò comporta l’accesso ad un accompagnamento personalizzato con consulenze ad hoc, funzionale all’elaborazione di contenuti, strumenti, strategie e reti utili per declinare la trasformazione culturale secondo le caratteristiche e le necessità delle singole proposte progettuali mediante il coinvolgimento congiunto dei propri partners strategici. Un passo che permetterà la partecipazione a bandi europei, oltre che il contatto diretto con i grandi istituti di credito italiani interessati a sostenere progetti sociali.

“Si tratta di un grande risultato”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Matera, “che non solo conferma il valore del progetto per il Movicentro, frutto di una profonda sinergia tra l’Amministrazione e gli operatori privati del settore, ma che ci consentirà di accedere ad una platea di operatori tecnici ed economici di altissimo valore”.