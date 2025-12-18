Aspettando altre nevicate tanti progetti da realizzare

Panorami da scoprire, spazi inesplorati, discese da affrontare. C’è un po’ di tutto nelle valli cuneesi che affrontano la nuova stagione sciistica con condizioni operative iniziali favorevoli e ritrovato entusiasmo. Lo stesso che, ad esempio, anima l’attività di Bruna Raimondi, di St Gréé Performance a Viola, nonostante le difficoltà delle ultime stagioni che non è facile dimenticare: «Abbiamo una pista rossa, una nera e una blu di circa 4 chilometri l’una. Poi disponiamo di uno skilift in quota che serve tre rosse di circa 600 metri l’una. E due campi scuola: uno in quota e uno in basso. Queste sono le nostre piste. Al momento siamo aperti solo nella parte in quota, con il campo scuola e lo skilift». Con la possibilità di mangiare in quota. Anche qui l’esordio stagionale è coinciso con la festività dell’8 dicembre. «È andata bene, c’è stata gente e siamo stati contenti». Ora si guarda avanti: «Negli anni precedenti a Natale non sono arrivate le nevicate che ci aspettavamo, stavolta contiamo di ritrovare pienamente l’entusiasmo che ha accompagnato la riapertura stagionale. Senza dimenticare che andiamo sempre molto forte con l’estivo. Ci sono tante seconde case e tante famiglie».

A Lurisia, un piccolo miracolo si è già realizzato. Secondo le prime indicazioni, ci dice infatti Silvia Stralla di Lurisia Pignaski: «Era da un po’ di anni che non si vedeva una nevicata che ci permettesse di aprire per il ponte dell’Immacolata, quella che ormai è assolutamente diventata la data ufficiale di avvio. È andata bene, c’è stata per fortuna una bella nevicata che ha permesso di aprire la parte alta degli impianti e abbiamo registrato una buona affluenza. Si sono presentati sia i clienti abituali sia persone nuove». Guardando al Natale, la speranza è legata ovviamente alle condizioni climatiche. Sarebbe un’ottima notizia soprattutto per le famiglie che rappresentano il “target” a Lurisia: «Famiglie e anche sci club, perché comunque abbiamo piste adatte anche agli allenamenti. Per quanto riguarda le novità, abbiamo rivisto le piste e ne abbiamo ridisegnate alcune, ampliandole. Ci aspettiamo una stagione positiva. Chi ben comincia è a metà dell’opera, si dice così no?».

E poi c’è la storia «anomala» di Garessio, in una fase di transizione gestionale, quella che ci racconta Danilo Armano: «Dal 2021, quando abbiamo subito un furto con contemporanea vandalizzazione degli impianti, cerchiamo di riprenderci. Il recupero delle strutture non è ancora stato completato e pensiamo che il traguado arriverà con la prossima stagione, anche grazie ai contributi dell’ultimo Bando Neve». Nel frattempo, la quantità di neve caduta a Garessio non è ancora sufficiente a garantire una riapertura. La situazione si ripete ormai da alcune stagioni, in un contesto climatico che richiede sempre maggiore adattamento: negli ultimi anni, infatti, l’andamento delle precipitazioni e delle temperature ha reso più complessa la programmazione dell’attività, imponendo una gestione più flessibile e attenta alle condizioni meteo. E allora si attendono novità sul fronte dell’innevamento artificiale. «C’è un progetto di sviluppo – dice Armano – che riguarda la seggiovia e naturalmente è molto importante, così come il recupero della baita che si trova in una posizione di straordinaria bellezza con vista a 360 gradi dal mare alle Alpi della Val d’Aosta». Qui d’estate si rinnova la frequentazione da parte di famiglie e principianti, anche per il facile accesso a questa area dalle zone della Liguria da una parte e dalle Langhe dall’altra.

Per chi muove i primi passi sulla neve, un’opzione interessante è quella che propone San Giacomo Cardini Ski: «Il nostro campo scuola in quota sul Monte Alpet – ci fa sapere Giulia Robaldo di Monte Alpet Bike Village –, servito da un tapis roulant e una sciovia baby, è davvero l’ideale per i primi passi sugli sci». Non solo principianti: l’impianto offre anche piste rosse e nere, quindi adatte a tutti gli sciatori (con servizi noleggio attrezzature sul posto), e nei weekend sono programmate aperture che durante le vacanze natalizie si estendono a ogni giorno. Si sale da Serra con la seggiovia, si raggiunge la baita Grupia e si trovano due sciovie oltre all’area principianti e ad attività ludiche come bob e palette. Per il periodo natalizio sono previsti numerosi eventi: insomma, ci sarà da divertirsi.