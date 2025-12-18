Aca inaugura la sede e celebra storia, territorio e comunità

Ottant’anni di storia, di impegno per il territorio, di rappresentanza delle imprese albesi. Nella serata di giovedì 11 dicembre, l’Associazione Commercianti Albesi ha celebrato questo importante traguardo con l’inaugurazione dei nuovi locali e della facciata della sede di Piazza San Paolo 2 ad Alba, interamente rinnovati e presentati in occasione delle iniziative dedicate agli 80 anni dalla fondazione dell’Associazione e di Confcommercio–Imprese per l’Italia.

L’evento, condotto dalla giornalista TV Paola Cambiaghi, conclude il percorso celebrativo che ha accompagnato tutto il 2025.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Ad aprire l’incontro il presidente ACA Giuliano Viglione. «Questa inaugurazione rappresenta per noi crescita e futuro – ha affermato il presidente -. Dai piccoli locali del centro storico arriviamo oggi a una sede completamente rinnovata, frutto di uno sviluppo costante che dagli anni ‘70 ha visto l’ACA crescere fino agli attuali quasi 2.800 soci. Un percorso reso possibile dalla fiducia delle imprese associate, dal lavoro dei 200 collaboratori del Gruppo ACA e dalla guida di presidenti e direttivi».

UN LIBRO CELEBRATIVO SUI GENERIS

È seguito uno dei momenti più significativi della serata: la presentazione del progetto editoriale celebrativo, il libro “1945/2025 – 80 anni insieme”, un’opera illustrata con le tavole dei disegnatori della Libera Accademia d’Arte Novalia.

Il volume è stato presentato da Elena Giachino, responsabile della Segreteria Generale, e da Katia Robaldo, responsabile dell’Ufficio Comunicazione, nell’ambito di ACAdemy-Dire il futuro, progetto culturale e divulgativo dell’ACA.

LA PREMIAZIONE DEI SOCI STORICI

La prima parte della serata è stata dedicata ai soci storici. Il presidente Viglione, affiancato in alternanza dai vice presidenti Mauro Mollo (vicario), Franco Proglio, dalla componente del Consiglio direttivo Simona Revello, dal direttore Fabrizio Pace e dal vice direttore Silvia Anselmo, ha premiato Eredi Gomba Snc di Alba – sottoscrittori della prima tessera dell’Associazione Commercianti Albesi -, Trattoria Belvedere di Serravalle Langhe, Manzone Giovanni Az. Agricola di Monforte d’Alba, Fornace Eugenio Casetta di Alba e Oddero Poderi e Cantine di La Morra.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai veterani presenti in sala, figure che rappresentano un patrimonio di storia e memoria dell’Associazione: Mario Agosto, Cesare Battaglino e Renato Proglio.

LE TARGHE ALLE PERSONALITÀ DEL TERRITORIO

È seguito il momento dedicato alla consegna delle targhe di ringraziamento alle personalità che hanno contribuito, come ACA, allo sviluppo e alla notorietà dell’albese a livello nazionale e internazionale. Un’occasione per ricordare le grandi figure come i produttori vinicoli Renato Ratti e Giacomo Oddero, che hanno ricoperto ruoli istituzionali dentro e fuori dal mondo del vino.

Il presidente Viglione, il direttore Pace e il vicedirettore Anselmo hanno quindi consegnato una targa a: Bruno Ceretto, Presidente della Fondazione Ospedale Alba Bra; Ernesto “Tino” Cornaglia, presidente di Banca d’Alba; Carlo Petrini, fondatore di Slow Food; Giuseppe Miroglio, presidente di Miroglio Group; Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero S.p.A. Italia e presidente onorario a vita della Fondazione Ferrero. Vista la recente iscrizione della cucina italiana nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale UNESCO, un momento speciale è stato riservato al riconoscimento per la signora Maria Impellizzeri, cuoca 87enne nella sua trattoria “Il Muletto” di Levice, quale rappresentante della cucina delle radici attraverso le ricette che ancora realizza sul “putagè”.

Riconoscimenti significativi sono stati rivolti anche alle personalità istituzionali che hanno accompagnato e sostenuto il percorso dell’associazione. Una targa è stata dedicata a Ettore Paganelli: «Dall’Associazione Commercianti Albesi con riconoscenza per la collaborazione e l’amicizia nel perseguimento del benessere collettivo, quale figura istituzionale simbolica di tutti i Sindaci di Alba Langhe e Roero». Gatto ha poi consegnato un riconoscimento all’ACA: «L’Amministrazione comunale di Alba all’Associazione Commercianti Albesi in 80 anni di attività accanto alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, con un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a costruire nel tempo una comunità economica solida, innovativa e resiliente sul nostro territorio». In sala anche la vice sindaca Caterina Pasini e gli assessori Roberto Cavallo e Luigi Garassino.

Infine, è stato premiato Danilo De Nardi, storico direttore del mondo Confcommercio, a testimonianza della profonda amicizia che da sempre lo lega all’ACA.

LA PRESENZA DELLA RETE CONFCOMMERCIO

Tra i presenti, il presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo Danilo Rinaudo, i presidenti delle Associazioni Commercianti di Carrù Lorena Durante e di Savigliano Simona Trucco, i direttori Luigi Barbero di Bra, Laura Delfiore di Saluzzo e Giulio Giletta di Savigliano.

Hanno partecipato inoltre Giovanna Mavellia, segretario generale di Confcommercio Lombardia, e i direttori delle Confcommercio di Faenza Francesco Carugati, di Belluno Raffaele De Diana, di Marghera Marcella Fedalto, di San Donà Andrea Granzotto, di Lugo Luca Massaccesi, di Parma Cristina Mazza e di Pistoia e Prato Tiziano Tempestini. Alla serata era presente anche il presidente di Confirete Paolo Mignone. Un saluto è stato portato da Ferruccio Dardanello già presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo nonché a lungo presidente della CCIAA Cuneo e successivamente di Unioncamere.

LE PAROLE DEL DIRETTORE PACE

In conclusione, il direttore Fabrizio Pace ha parlato di «un percorso di crescita continua che raggiunge un’importante tappa con questa ristrutturazione. Un risultato che si fonda sulla storia tracciata da chi ha rappresentato la guida e la visione dell’Associazione, figure come Gian Giacomo Toppino e Giancarlo Drocco, senza le quali ACA non sarebbe quello che è oggi».

L’ACCENSIONE DELLA FACCIATA E LA BENEDIZIONE

Il momento conclusivo della serata ha visto gli invitati radunarsi all’esterno, in Piazza San Paolo, per assistere all’accensione dell’insegna e della nuova facciata illuminata con i colori della bandiera italiana, con la benedizione di Sua Eccellenza Monsignor Marco Brunetti, Vescovo di Alba.