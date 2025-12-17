CLARA BEATRICE PARMA E GIACOMO FERNANDO REJ SI IMPONGONO NEL SE- CONDO SLALOM FIS-NJR DI USSEGLIO. MARTINA MIS E GIULIO PAOLO CAZZA- NIGA MIGLIORI ASPIRANTI

Secondo Slalom FIS-NJR ad Usseglio domenica 14 dicembre organizzato dallo Sci Club Pian Be- naut e vincitori diversi rispetto alla prima giornata. In campo femminile successo della legnanese Clara Beatrice Parma dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, con il crono complessivo di 1’,30”,81/100.

Sul podio con lei la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, vincitrice 24 prima e staccata di 61/100, mentre al terzo posto si è piazzata la novarese Beatrice Rosa Bertolio dello Sci Club Varallo, con un distacco di 1”. A seguire la valdostana Giada Re dello Sci Club Cour- mayeur Mont Blanc, la villarese Vittoria Lerda dello Sci Club Sestriere, l’abruzzese Alice Pompei dello Sci Club Livata, l’altra novarese Mariacarlotta Bertolio dello Sci Club Varallo, Martina Mis dello Sci Club Sauze d’Oulx, prima delle Aspiranti, la cairese Beatrice Carle dell’Equipe Pragelato seconda delle Aspiranti e la torinese Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, terza delle Aspiranti.

Il sestrierino Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere ha vinto la competizione ma- schile con il tempo totale di 1’,32”,89/100, con 56/100 di vantaggio sull’Aspirante lecchese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone e 99/100 sul milanese Juno Mazzucconi dello Sci Club Mera. Completano la top ten il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, secondo degli Aspiranti, il torinese Pietro Casartelli del Centro Sportivo Aeronautica Militare, il francese Zac- chaeus Poulsen del Club des Sports de Tignes, lo statunitense Tasman Rearick del Park City Ski and Snowboard Club, terzo degli Aspiranti, Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, quarto degli Aspiranti, l’alagnese Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera e il trentino Thomas Liberatore dello Ski Team Fassa, quinto tra gli Aspiranti.

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR disputato ad Usseglio

www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129212

www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129213

GRAN PRIX ITALIA: A POZZA DI FASSA EMMA BASTITA 2ª ASSOLUTA E 1ª DELLE GIOVANI IN SLALOM. BENE ANCHE OCHRYMOWICZ E BIANCO DOLINO

La terza settimana di dicembre è cominciata con ottime notizie per il Comitato FISI Alpi Occidentali. Lunedì 15 sulla pista Aloch a Pozza di Fassa era in programma il primo di due Slalom che carat- terizzano la tappa fassana del Grand Prix Italia Dicoflor. Ha vinto la ventitreenne valdostana Annette Belfrond del Centro Sportivo Esercito, figlia d’arte, in quanto il padre Matteo è stato un ottimo gigantista azzurro. L’atleta di Pré-Saint-Didier ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,48”,28/100. Seconda assoluta e prima nella classifica del Grand Prix Italia Giovani l’astigiana Emma Bastita, atleta dello Sci Club Sestriere e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, da quest’anno anche inserita nei ranghi della Nazionale C.

Emma ha accusato un distacco di rimediato 1”,13/100 da Annette Belfrond, mentre terze a pari merito, ad 1”,23/100, si sono piazzate la spagnola Arrieta Rodriguez Elosegui dell’Irimo Ski Club e la kazaka Alexandra Skorokhodova. Buon piazzamento anche per Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx, tredicesima assoluta e sesta nel Grand Prix Italia Giovani. Nelle prime trenta anche la grugliaschese Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard, ventiduesima assoluta, e la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, ventiseiesima assoluta.

La classifica dello Slalom FIS femminile disputato a Pozza di Fassa

www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=130907

EMMA BASTITA 8ª ASSOLUTA NEL SECONDO SLALOM FIS DI POZZA DI FASSA. MARTA MATTIO 4ª DELLE ASPIRANTI. NELLO SLALOM MASCHILE EDOARDO SA- RACCO TORNA SUL PODIO. LORENZO THOMAS BINI RIMONTA 15 POSIZIONI NEL GIGANTE DI COPPA EUROPA A VALLOIRE

Martedì 16 gennaio successo della romana Francesca Carolli nel secondo Slalom FIS disputato a Pozza di Fassa, che ha chiuso la tappa trentina del Grand Prix Italia Dicoflor. La ventunenne atleta del Centro Sportivo Esercito ha rimontato cinque posizioni nella seconda manche per chiudere con il tempo totale di 1’,44”,51/100, con 9/100 di vantaggio sulla valdostana Annette Belfrond (Centro Sportivo Esercito), vincitrice dello Slalom di lunedì 15 gennaio. Terza a 27/100 la ventenne Giulia Romele del Val Palot Ski, prima nella classifica del Grand Prix Italia, seguita da Victoria Klotz della Renngemeinschaft Wipptal, che è anche prima delle Aspiranti.

Hanna Bachmann dell’Amateur – sportverein Tramin ha completato il podio delle Giovani. Arianna Putzer dello Sci Club Gardena Raiffeisen è giunta seconda tra le Aspiranti, seguita da Azzurra Ines Leonardi dello Sporting Campi- glio. La migliore delle atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali è stata nuovamente l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, ottava, seguita al decimo posto dalla valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana. Quattordicesima piazza per la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, ventitreesima assoluta e quarta tra le Aspiranti per la verzuolese Marta Mattio del Sestriere, trentaduesima per la pragelatese Ludovica Bianco Dolino del Sestriere. Peccato invece per Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx, che era in testa a metà gara ma è uscita nella seconda manche.

Nella gara maschile, non valida per il Grand Prix Italia, successo per l’esperto tedesco Anton Tremmel dello Ski Club Rottach-Egern con il tempo totale di 1’,43”,71/100, con 68/100 di vantaggio sul carabiniere limonese Edoardo Saracco, in testa dopo la prima manche. Terzo a 79/100 l’altro tedesco Nickco Palamaras dello Ski Club Garmisch. Saracco è così tornato sul podio, confermando il suo pieno recupero e superando la recente delusione, patita nello Slalom del 15 dicembre, quando era in testa dopo la prima manche ma era uscito nella seconda.