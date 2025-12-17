Domenica 14 dicembre si è svolta l’ultima giornata della Coppa Italia di skialp andata in scena a Madonna di Campiglio, grazie all’organizzazione dello Sporting Club Madonna di Campiglio in collaborazione con lo Sci Club Brenta Team. Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta nella mixed relay è stata la coppia formata da Katia Mascherona e Erik Canovi. La coppia delle Fiamme Gialle ha concluso la sua gara con il tempo complessivo di 27’29”80, precedendo di 31 secondi la piemontese Ilaria Veronese e il vicentino Matteo Sostizzo, sempre in seconda posizione durante i vari cambi, mentre sul terzo gradino del podio ha concluso la coppia mista formata dalla valdostana Noemi Junod dell’Esercito e dal trentino del Primiero

Hermann Debertolis delle Fiamme Oro, con un gap di 1’03”50.

Fra gli under 16 si sono imposti Giacomo Barbero del Tre Rifugi Cai e Pietro Pilat dello Ski Team Valdobbiadene che hanno formato la squadra per la staffetta maschile imponendosi su Giorgio Novara (Bagolino) e Sebastiano Perani (Valgandino).

Nella mixed relay all’8° posto la squadra piemontese composta da Agata Werndorfer e Francesco Armando, portacolori del Tre Rifugi Cai. La vittoria è andata alla coppia delle Fiamme Oro formata da Melissa Bertolina e Luca Curioni.