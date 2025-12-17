Prosegue il momento positivo della Cuneo Scherma Academy, protagonista alla 2ª Prova Interregionale Under 14 di fioretto, andata in scena a Casale Monferrato. Una competizione di alto livello che ha visto la partecipazione di fiorettisti e fiorettiste provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria, confermando il valore tecnico della manifestazione.

Ancora una volta la società cuneese ha dimostrato la solidità del proprio vivaio, con due atleti capaci di raggiungere la finale nelle rispettive categorie.

Nella categoria Giovanissimi, Tommaso Fontana conquista un prestigioso secondo posto al termine di una gara impeccabile. Sempre solido fin dalla fase a gironi, Fontana ha superato con autorità le eliminazioni dirette, fermandosi solo in finale contro il forte atleta bresciano Alberti. Un risultato che conferma la sua continuità ad alti livelli.

Secondo posto anche per Bianca Genocchio nella categoria Bambine di fioretto, protagonista di una prova di grande determinazione e maturità sportiva. L’atleta cuneese ha raggiunto la finale dopo un ottimo percorso, arrendendosi solo alla comasca Curro. Un piazzamento di assoluto rilievo che conferma il suo valore e la costante crescita.

Da sottolineare anche l’ottavo posto di Alessia Carrillo nella categoria Bambine: un risultato importante che la vede fermarsi a un passo dal podio, entrando comunque tra le prime otto della competizione.

Nella categoria Giovanissimi, buona prova anche per Tommaso Maino, che conclude la gara ai sedicesimi, e per Enrico Versiero, autore di un percorso positivo e in crescita.

Tra i Ragazzi/Allievi, Simone Di Gioia sfiora l’ingresso tra i primi otto, dimostrando grande grinta, tecnica e un livello di scherma molto competitivo in una categoria particolarmente numerosa e impegnativa.

Nella categoria Giovanissime, Greta Giordana e Maria Chiara Matzedda hanno disputato una buona prova, evidenziando miglioramenti significativi e una crescita costante sotto il profilo tecnico e mentale.

Gli atleti sono stati seguiti in gara dall’istruttrice Umberta Riboldi, che ha accompagnato il gruppo per tutta la giornata e che molto soddisfatta ha detto: “È stata una bellissima giornata. Ho visto fare bella scherma a tutti i nostri atleti e atlete. Vedere il gruppo crescere nella direzione giusta è una grandissima soddisfazione.”

Il Direttore Tecnico, Maestro Juan Paz y Mino, ha commentato:

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di tutti. Ragazzi e ragazze si impegnano moltissimo durante gli allenamenti e in gara dimostrano il loro valore. Il livello cresce e questi risultati lo confermano.”

Il Presidente della Cuneo Scherma Academy, Salvatore Maino, ha concluso:

“È sempre bello vedere i nostri atleti sul podio, ma è altrettanto importante vedere il gruppo crescere e fare sport in un ambiente sano, con tecnici certificati. Ringrazio i nostri tecnici Juan Paz y Mino e Umberta Riboldi e il preparatore atletico Francesco Belmondo. Possiamo contare su uno staff preparato e qualificato che lavora con grande serietà.”

Con questi risultati, la Cuneo Scherma Academy conferma il valore del proprio progetto tecnico e formativo, continuando a crescere come punto di riferimento per la scherma giovanile sul territorio. Gli allenamenti proseguono ora in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.