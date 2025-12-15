Tuttocapsule e Galup insieme per panettone e pandoro da bere

È un nuovo prodotto unico ed esclusivo, quello ideato e realizzato da TuttoCapsule in collaborazione con Galup, storico marchio piemontese, che dal 1922 è simbolo di qualità e tradizione dolciaria: due nuove bevande solubili ai gusti Panettone e Pandoro, che permettono di assaporare tutta la magia e la golosità delle feste, disponibili nella comodità delle capsule.

È l’unione di due solide esperienze, quella di TuttoCapsule maturata nel mondo del caffè e dei solubili e quella storica di Galup nel creare sapori autentici e riconoscibili, che fanno parte della tradizione italiana, accomunate in un prodotto innovativo e irresistibile.

Le Nuove Bevande, interamente realizzate da TuttoCapsule, stanno riscuotendo un notevole successo, sono infatti il complemento ideale, la coccola sorprendente e inaspettata per le prossime festività, per voi e per i vostri ospiti. Ma continueranno a essere le bevande ideali per dedicarsi una pausa avvolgente e golosa durante tutto l’anno.

Panettone Galup : bevanda solubile dal gusto avvolgente che richiama il profumo e la dolcezza del classico panettone. Una coccola cremosa, perfetta per riscaldare le giornate di festa.

: bevanda solubile dal gusto avvolgente che richiama il profumo e la dolcezza del classico panettone. Una coccola cremosa, perfetta per riscaldare le giornate di festa. Pandoro Galup: delicata e vellutata, questa bevanda sprigiona l’aroma e la morbidezza tipici del pandoro, per un momento di autentico piacere ispirato alla tradizione natalizia italiana.

Le nuove capsule Panettone Galup e Pandoro Galup sono disponibili per i sistemi Nespresso®, A Modo Mio®, Dolce Gusto®. Le confezioni, di colore rosso e brandizzate Galup, contengono 16 capsule ed è possibile acquistarle presso i punti vendita TuttoCapsule, presso il nuovo store Galup di via Andrea Doria, 7 a Torino e nello storico punto vendita Galup in Stradale Fenestrelle, 34 – Pinerolo (TO).