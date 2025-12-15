Una sala gremita ha accolto nella serata di ieri, sabato 13 dicembre 2025, la presentazione ufficiale delle novità per la stagione invernale 2025/2026 a Limone Piemonte.

L’evento, andato in scena al Teatro Alla Confraternita, è stato organizzato dal Comune di Limone Piemonte in collaborazione con la società che gestisce gli impianti della Riserva Bianca Lift Spa. A condurlo i giornalisti Xavier Iacobelli, editorialista di Tuttosport e Corriere dello Sport, e Federica Lodi, conduttrice di Sky Sport.

A fare gli onori di casa il sindaco di Limone Massimo Riberi, seguito dagli interventi istituzionali del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e dell’assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo. Presente anche l’amministratore delegato di LIFT Spa Antonella Zanotti, che ha annunciato le novità della Riserva Bianca per la stagione invernale, sottolineando l’impegno della società per qualità, accoglienza e innovazione.”

Una serata dedicata allo sport e alla promozione del territorio: dopo gli interventi istituzionali, spazio alle premiazioni con l’assegnazione del Premio allo Sport a Gabriele Costamagna, presidente di Cuneo Volley, nell’anno dello storico ritorno in Superlega, simbolo di una rinascita che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi cuneesi, e a Mario Castellino, presidente onorario dell’AC Cuneo 1905, quale simbolo di resilienza e di capacità di rinascere superando le difficoltà, celebrando 125 anni di storia che affonda le radici nell’Unione sportiva Alta Italia e pronta a ritornare in alto.

Con il riconoscimento “Atleta 2025” sono stati premiati la sciatrice borgarina Marta Bassino, atleta di caratura internazionale e ambasciatrice del territorio cuneese, ex studentessa del Liceo Sportivo di Limone, e Ivan Zaytsev, fuoriclasse del Cuneo Volley, protagonista di una carriera ai vertici del volley nazionale e internazionale.

Il premio “Limone d’Oro” a Stefania Belmondo e Flavio Briatore, ha celebrato due ambasciatori della Granda nel mondo, figure di riferimento per il territorio e per lo sport: la prima in quanto “leggenda dello sport mondiale, pluricampionessa olimpica e iridata, simbolo di coraggio e spirito di sacrificio”, il secondo come “imprenditore e manager di fama internazionale, protagonista in Formula Uno e nel mondo della comunicazione, orgoglioso cuneese e spirito libero fuori dal coro”.

“Una serata speciale per inaugurare una stagione avviata sotto i migliori auspici: erano anni, infatti, che le piste non venivano aperte già a novembre – ha commentato il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi -. Quest’anno con la riapertura del Tunnel del Tenda, ci aspettiamo un flusso turistico significativo, come già riscontrato nei mesi estivi, per accompagnare Limone in un percorso di rilancio come stazione invernale di riferimento. Ringrazio i prestigiosi ospiti intervenuti in questo momento simbolico di rinascita per la nostra comunità, gli sponsor e tutti coloro che hanno reso possibile questa serata”.

“Abbiamo, inoltre, voluto reintrodurre il premio “Limone d’Oro”, già assegnato negli anni ’90, recuperando una tradizione significativa per Limone. – ha continuato il sindaco -. Un riconoscimento che verrà conferito ogni anno a personalità che, attraverso il proprio impegno sportivo, professionale e umano, hanno saputo portare il nome di Limone e, in generale, del Cuneese oltre i confini locali e che continuano a contribuire alla crescita, alla promozione e alla valorizzazione del nostro territorio”.

Antonella Zanotti, amministratore delegato di LIFT Spa, ha sottolineato il valore dell’evento e il legame tra sport, territorio e sviluppo turistico, evidenziando come iniziative come queste contribuiscano a promuovere Limone come destinazione invernale di eccellenza: “Desidero ringraziare sinceramente il Sindaco per la splendida serata che abbiamo vissuto: un momento di grande valore per tutta Limone. – ha affermato Zanotti -. Eventi come questo ci danno l’opportunità di far conoscere il nostro territorio a un pubblico sempre più ampio, grazie anche alla presenza di grandi nomi che hanno acceso i riflettori sulla località”.

“Questa serata è un segnale chiaro di rinascita: dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Il 2025 è per noi l’anno della ripartenza e delle nuove iniziative, che guardano al futuro con entusiasmo e concretezza. Mi riferisco al nuovo hotel 4 stelle Riserva Bianca, alla nuova baita Vetta e all’apres-ski Vetta Club, che sorgono all’arrivo della telecabina Bottero, simboli di una società degli impianti, la LIFT Spa, che investe in qualità, accoglienza e visione – ha proseguito Antonella Zanotti -. Un ringraziamento particolare va anche per il supporto e la disponibilità dimostrati verso il format Ventura Academy: con le Luci d’Artista e la futura presenza di grandi nomi di artisti e del giornalismo italiano contribuirà ulteriormente a raccontare la Riserva Bianca come una destinazione innovativa di sport, arte e cultura ed in continua evoluzione”.