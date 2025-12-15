Per non dimenticare: un comunicatore dinamico alla Neuroriabilitazione di Fossano

Un dispositivo per aiutare nella comunicazione le persone che hanno difficoltà nel linguaggio. Lo strumento è stato donato dai genitori di Matteo Maranca (un ragazzo di Bagnolo Piemonte, deceduto il 9 dicembre del 2024, per un incidente di base jumping), al reparto di Neuroriabilitazione “Enzo Viglietta” dell’ospedale di Fossano diretto da Elena Antoniono.

I signori Maranca hanno voluto ricordare “lo spirito libero” del figlio e offrire un piccolo segno di riconoscimento per l’impegno e la vicinanza dimostrata da medici, infermieri e operatori sanitari del reparto, dove Matteo, ricoverato in gravi condizioni nel 2016, si era rimesso in ottime condizioni fisiche e mentali.

Lo strumento donato si chiama “comunicatore dinamico”, è personalizzabile, serve anche per attività di svago, altamente adattabile anche se il sistema è touch. Grata la dottoressa Antoniono, che ricorda Matteo come un ragazzo speciale, allegro, con il quale si era stabilito un rapporto particolare.

Il direttore del dipartimento Medico Internistico e Riabilitativo Marco Quercio sottolinea la potenza della tecnologia e conferma “la massima attenzione, che non è mai mancata, nei confronti del reparto”.

Il direttore sanitario di Azienda, Monica Rebora ringrazia per il gesto molto apprezzato, i genitori di Matteo: “La Neuroriabilitazione è un reparto speciale all’interno del Presidio di Fossano”. E aggiunge: “Voi ci avete donato altro con il vostro racconto su Matteo e ci avete ricordato l’importanza della comunicazione nei confronti dei pazienti e, qui, soprattutto dei familiari.”