La carne ‘Healthy’ made in Piemonte: Coalvi porta a Carrù il modello di allevamento sostenibile

In occasione della 115ª Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù, COALVI, il Consorzio di Tutela della Razza Piemontese, ha partecipato alla storica manifestazione con un evento speciale dedicato alla valorizzazione della carne di Fassone di Razza Piemontese, simbolo di qualità, sostenibilità e tradizione.

L’appuntamento è stato giovedì 11 dicembre presso la sede del Consorzio, Strada Trinità 32/A, Carrù (CN).

Dopo un breve momento di accoglienza, i partecipanti sono stati accompagnati in una visita guidata all’area espositiva della Fiera del Bue Grasso, per vivere da vicino un evento che da oltre un secolo celebra la cultura zootecnica piemontese.

Al rientro, il momento clou della giornata è stato un incontro informativo dedicato alla filiera della carne di Razza Piemontese, al Sistema di Qualità Nazionale (SQN) e alla sostenibilità delle aziende COALVI, modello virtuoso di allevamento responsabile e rispetto per l’ambiente. A parlarne Giorgio Marega, Direttore Coalvi; Alessandro Filippa, Condirettore Coalvi; Paolo Cornale e Davide Biagini del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Università di Torino.

«La Fiera del Bue Grasso di Carrù rappresenta ogni anno l’appuntamento più significativo e accattivante per la Razza Piemontese: un momento in cui si celebra non solo la qualità dei nostri capi, ma anche il lavoro e l’impegno degli allevatori che custodiscono questa tradizione. Il bue è, a tutti gli effetti, un “regalo” che l’allevatore fa ai consumatori, il risultato di un percorso lungo, complesso e scandito da dedizione, competenza e rispetto per l’animale.» dichiara Guido Groppo, Presidente di Coalvi «Il bue è profondamente legato alla storia della nostra terra e alla cultura rurale che ha contribuito a definire l’identità della Razza Piemontese. Presentarlo a Carrù significa rendere omaggio a un patrimonio che continua a vivere grazie alla passione delle nostre aziende. La carne di Razza Piemontese, con le sue caratteristiche uniche di tenerezza, gusto e leggerezza, rappresenta un’eccellenza della tradizione culinaria italiana e un simbolo del valore della nostra filiera. La Fiera del Bue Grasso è l’occasione per ricordare tutto questo e per valorizzare un prodotto che racconta la storia, la qualità e il futuro del nostro territorio.»

La mattinata si è conclusa con un pranzo a base di carne proveniente dalla filiera certificata COALVI, un’occasione in cui sono state apprezzate le qualità organolettiche, la tenerezza e la genuinità della carne di Fassone, simbolo di eccellenza gastronomica e di benessere alimentare. Durante la giornata il Prof. Luca Maria Chiesa, Professore Ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali dell’Università di Milano, ha elogiato le proprietà nutrizionali della Razza Fassone Piemontese paragonandola al pesce azzurro. (link al video)

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 Intervento SRG10 Promozione dei Prodotti di qualità.