Diego De Souza saluta il calcio (e l’Italia) con il gol: “Mi porto il Piemonte come esempio di vita e la bellezza del Monviso” (VIDEO)

Diego De Souza si congeda dal calcio e dall’Italia nel migliore dei modi, come in una favola: l’attaccante brasiliano ha concluso la sua carriera e la lunga esperienza in provincia di Cuneo (che lo ha portato a vestire negli anni maglie come quelle di Bra, Corneliano Roero, Fossano, Benarzole e Cheraschese) aprendo le marcature, subito, nel match vinto dalla Giovanile Centallo sul campo della Pro Dronero. Al termine del match del “Drago”, nel momento dell’addio, le sensazioni del numero 10 ai nostri microfoni.