Cervere, anche Riccardo Cocciante sul palco dell’Anima Festival nel 2026

Dopo Claudio Baglioni, anche Riccardo Cocciante ha scelto l’Anfiteatro dell’Anima di Cervere come location di prestigio per il suo nuovo tour che nel 2026 lo porterà ad esibirsi in dieci tra le location all’aperto più suggestive d’Italia.

L’appuntamento sull’altopiano cerverese è per giovedì 3 settembre 2026 (biglietti in prevendita su ticketone.it a partire dalle ore 11 di lunedì 15 dicembre 2025). Due giorni più tardi, sabato 5 settembre 2026, sullo stesso palco salirà Claudio Baglioni, per il quale le prenotazioni sono già prossime al sold-out.

Riccardo Cocciante non si esibisce dal vivo in Piemonte da oltre trent’anni. Il suo concerto all’Anfiteatro dell’Anima sarà l’unica tappa del tour nel Nordovest, tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Per Ivan Chiarlo, patron di Anima Festival insieme alla sorella Natascia, un colpo davvero straordinario, il tandem Baglioni-Cocciante, che viene a coronare nel migliore dei modi il decennale della manifestazione, cresciuta anno dopo anno con solidità e costanza, fino a raggiungere i massimi livelli in Piemonte.

«Anima Festival è il risultato del fantastico percorso compiuto insieme al pubblico e agli sponsor – osserva Ivan Chiarlo –, grazie ai quali è stato possibile portare all’attenzione nazionale un luogo di eccezionale suggestione, ospitando artisti di primo piano a livello nazionale e internazionale. Il 3 settembre 2015 è la data dell’inaugurazione dell’Anfiteatro dell’Anima: siamo davvero onorati di celebrare questa ricorrenza con il concerto di Riccardo Cocciante. Anche lui ha qualcosa in comune con noi, celebrando i cinquant’anni di uno dei suoi album più conosciuti, Anima».

Il concerto di Cervere si inserisce nel tour “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”, che segnerà il ritorno live del maestro nell’anno in cui festeggerà i suoi 80 anni. Un’occasione speciale per ripercorrere dal vivo i brani che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale, firmati da uno degli artisti e compositori più celebri nel mondo.

Il tour sarà non solo un ritorno sul palco, ma anche una vera celebrazione di canzoni senza tempo, capaci di rinnovarsi e continuare a vivere nel presente.

La tournée prenderà il via il 20 giugno 2026 al Parco San Valentino di Pordenone, per poi proseguire in piazza San Marco a Venezia, al Teatro Greco di Siracusa, all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, a Villa Erba di Cernobbio, al Castello Carrarese di Este, al Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere e al Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano, per concludersi il 12 settembre allo Sferisterio di Macerata.