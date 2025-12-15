Calcio a 5, Coppa Serie C1: Futsal Savigliano risolve la pratica Fucsia Nizza nei supplementari ed è in semifinale

Al termine di una lunga battaglia, la Futsal Savigliano risolve la pratica Fucsia Nizza nei tempi supplementari e si prende con merito l’accesso alla semifinale di Coppa: partita dai due volti, con un primo tempo dominato ed un secondo più sofferto in cui gli ospiti hanno saputo rimontare dal 4-1 al 4-4 trovando la rete del pareggio a quaranta secondi dal termine mandando la partita ai supplementari.

Dominante e determinata, la squadra di Canavese ha approcciato bene collezionando occasioni con Solavagione e Covino: è stato lo stesso numero 12 a sbloccare il match su assist di Hichri, che sul finire del tempo ha prima allungato con un bel mancino e poi con un prelibato colpo di testa. Sul ribaltamento successivo, la rete del 3-1 degli ospiti che, una volta tornati in campo dall’intervallo, hanno alzato la propria pressione aumentando i giri del motore trovando in successione due reti che hanno definitivamente riaperto la gara. Nel finale, con il portiere di movimento, la rete del pareggio che ha mandato le due formazioni ai supplementari.

Ripreso il gioco, dopo trenta secondi, è stato ancora Covino a riportare avanti i saviglianesi con un colpo preciso tra le gambe avversarie: ancora vicina al gol con Covino e Gianolio, la Futsal ha tremato sulla traversa ospite in apertura del secondo tempo supplementare salvo poi allungare con Hichri a porta sguarnita.

Con la gara praticamente in pugno, il Nizza ancora una volta è tornato a farsi sotto ma prima Solavagione e poi Gianolio hanno definitivamente chiuso la gara spedendo la Futsal Savigliano in semifinale di Coppa Piemonte-VdA. Per conoscere avversario ed orario di gioco occorrerà attendere i sorteggi, mentre è già stato definito il giorno ed il luogo di gara: appuntamento a sabato 20 dicembre al Palasport di Caramagna Piemonte.

FUTSAL SAVIGLIANO 8

FUCSIA NIZZA 5

Reti: Hichri (3), Covino (2), Solavagione (2), Gianolio.

Futsal: Di Ciommo, Gianolio, Singh, Greco, Canavese, Tshiteya, Solavagione, Covino, Sanero, Bergese, Mantino, Hichri. All.: Canavese.

cs