Serie C Sky Wifi: posta in palio alla Ternana, finisce con un severo 2-0 sul Bra

Severo il 2-0 con cui la Ternana ha avuto la meglio sul Bra, oggi al “Liberati” di Terni. Equilibrio nella prima frazione, più spinta offensiva delle “Fere” nella ripresa. I giallorossi di mister Fabio Nisticò restano a quota 14 punti al quart’ultimo posto in graduatoria. Andiamo in cronaca per vivere il match giocatosi in Umbria.

PRIMO TEMPO

Ternana in rossoverde, Bra in bianco e giallrosso;

10′: FVS Ternana per cross Romeo e presunto tocco di Lionetti con il braccio, in area. Dopo 3 minuti di revisione al monitor, la signora Marotta di Sapri indica che non è rigore;

15′: Bra ordinato in campo al Liberati;

38′: colpo di testa di Ferrante, bella parata di Renzetti. Poi tutto fermo per fallo in attacco;

39′: secondo FVS richiesto dalla Ternana, per un altro presunto tocco di braccio in area braidese. Non è rigore e i padroni di casa non hanno più card;

45′: Ternana-Bra 1-0. Ferrante anticipa tutti in area e beffa i giallorossi proprio sul “gong” della prima frazione;

5 minuti di recupero e 1-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

3′: Vallocchia con il mancino da lontano, Renzetti si distende sulla sua sinistra e respinge. Ancora Vallocchia e ancora il numero 22 del Bra che manda in calcio d’angolo. Pressano offensivamente gli umbri;

12′: Baldini calcia con potenza dai 20 metri, sfera di poco alta;

18′: tre cambi in contemporanea decisi da Fabio Nisticò (dentro Tuzza, Minaj e La Marca);

26′: rasoterra Orellana, Renzetti manda in calcio d’angolo;

43′: Garetto va con la testa sul primo palo e la sfera termina sul fondo;

3 minuti di recupero;

48′: Ternana-Bra 2-0. Il rimpallo fortunoso (su scivolata di De Santis) favorisce Orellana a tu per con Renzetti e mette a segno.

Il 2025 dei braidesi si chiuderà domenica prossima (12,30) a Sestri Levante con la Juventus U23.

TABELLINO

Ternana: D’Alterio, Vallocchia, Romeo (33′ st Bianay), McJannet, Dubickas (18′ st Pettinari), Maestrelli, Capuano, Donati, Ferrante (33′ st Garetto), Ndrecka (44′ st Martella), Durmush (18′ st Orellana).

A disp: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Leonardi, Meccariello, Turella, Bruti, Proietti.

Allenatore: Fabio Liverani.

Bra: Renzetti, Lia, Cannistrà, Sganzerla, Sinani (41′ st Di Biase), Lionetti (41′ st Dimatteo), Morleo (18′ st Minaj), Campedelli (18′ st La Marca), Maressa (18′ st Tuzza), De Santis, Baldini.

A disp: Franzini, Rottensteiner, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Marotta di Sapri (assistenti: Carella di L’Aquila e Brizzi di Aprilia; quarto ufficiale: Dorillo di Torino; operatore FVS: D’Ascanio di Roma 2).

Marcatori: 45′ pt Ferrante (T), 48′ st Orellana (T).

Note: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni; 2506 spettatori di cui 3 tifosi giunti da Bra e sistemati nel settore ospiti. Ammoniti Maestrelli, Capuano (T), Baldini, Campedelli (B).