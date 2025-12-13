Volley Superlega: Perugia e Cuneo ai box. Big match Trentino-Piacenza per l’ultima di andata

Si chiude nel weekend l’andata della Regular Season di SuperLega Credem Banca: con Sir Susa Scai Perugia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo ferme ai box (hanno disputato la gara in programma lo scorso 13 novembre), l’undicesima giornata si aprirà oggi (sabato 13 dicembre) alle 18 con la sfida fra Vero Volley Monza e Yuasa Battery Grottazzolina. Padroni di casa che vogliono difendere l’ottavo posto utile per qualificarsi alla Coppa Italia, ospiti a caccia di punti per riavvicinare le dirette concorrenti alla salvezza.

Tutte le altre partite si disputeranno domenica 14 alle ore 18. Il big match è Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza e quarta forza del campionato e separate da soli tre punti. Da sottolineare, fra le fila piacentine, tre ex: Gianluca Galassi, Domenico Pace e coach Dante Boninfante.

Intanto, alla Kioene Arene, il Cisterna Volley, penultima, cerca punti salvezza contro la Sonepar Padova, che si gioca le possibilità residue di strappare un posto per Quarti di Coppa.

Vero e proprio spareggio per la quinta posizione (o almeno per la sesta) tra Cucine Lube Civitanova, senza lo squalificato Alex Nikolov (somma di penalità), e Allianz Milano; punti pesanti in palio anche tra la capolista Rana Verona, vicina al titolo d’inverno, e la Valsa Group Modena: un ex per parte negli staff, i coach Fabio Soli da una parte ed Alberto Giuliani dall’altre, ma anche il regista Micah Christenson e Simone Anzani nei roster.

Una due giorni, quindi, decisiva di gare per il simbolico titolo d’inverno e per la composizione dei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia.

11ª Giornata di Andata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 13 dicembre 2025, ore 18.00

Vero Volley Monza – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Curto Giuseppe (Clemente Andrea)

Video Check: Rovagnati Luca

Segnapunti: Gavazzoni Martina

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley – Sonepar Padova

Arbitri: Vagni Ilaria, Brancati Rocco (Merli Maurizio)

Video Check: Pardo Claudio

Segnapunti: Tanzilli Georgia

Diretta VBTV

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Arbitri: Cerra Alessandro, Zavater Marco (Angelucci Claudia)

Video Check: Mochi Chiara

Segnapunti: Salvemini Marta

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Brunelli Michele, Zanussi Umberto (Pasquali Fabio)

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Segnapunti: Rizzardo Chiara

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Rana Verona – Valsa Group Modena

Arbitri: Puecher Andrea, Luciani Ubaldo (Lambertini Alessio)

Video Check: Mischi Francesco

Segnapunti: Ferrara Federico

Diretta DAZN e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 26, Itas Trentino 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Valsa Group Modena 19, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 16, Vero Volley Monza 10, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: Vero Volley Monza, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.