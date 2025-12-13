Rotary Club Alba, successo per l’incontro con Alice Basso e Maurizio Blini

Martedì 9 dicembre 2025 alle ore 18, presso il Palazzo Banca d’Alba, si è svolto il secondo incontro del nuovo ciclo “Pronti ad agire, insieme possiamo” del Rotary Club Alba (quest’anno a cura della rotariana Paola Ferrero), in collaborazione con Banca d’Alba. Questo incontro è stato organizzato insieme al Lions Club Alba Langhe, con relatori gli autori Alice Basso e Maurizio Blini con tema “La letteratura Gialla in Piemonte”, moderati da Tommaso Lo Russo, ideatore di “Rosa in Giallo e Noir” e presidente del Lions Alba Langhe, e Maria Carla Mantovani, presidente dell’Immagine pubblica del Rotary Alba.

Alice Basso, laureata in Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con un master in Comunicazione e media. Scrittrice, musicista, sceneggiatrice, illustratrice, è autrice di numerosi romanzi ambientati a Torino, con una puntata sulle Langhe, organizzate in saghe in cinque volumi di Vani Sarca, che inizia con “L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome”, di Anita “Il morso della vipera”, fino all’ultima fatica “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”.

Maurizio Blini, dopo la laurea Scienze delle investigazioni all’Università dell’Aquila, ha svolto la sua attività come Investigatore della Polizia di Stato per oltre trent’anni, come commissario.

Autore, scrittore e sceneggiatore, ha al suo attivo oltre venti romanzi, tra cui “Di rabbia e di vento” e “Delitto sotto la Mole”,

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale portati dall’Assessora alla Cultura Caterina Pasini e l’introduzione della Presidente del Rotary Club Alba Piera Arata, è iniziato il dialogo tra i moderatori e i due autori sui romanzi a tema investigativo, portando le loro differenti esperienze di vita e di scrittura. Entrambi gli autori abitano nel torinese e hanno ambientato lì le loro storie, ma hanno portato visioni molto diverse: Alice Basso ha descritto una Torino come culla di idee, paesaggi meravigliosi e ricca di storie spesso sconosciute; una visione romantica, come lei stessa l’ha definita. Maurizio Blini invece descrive il mondo della criminalità, mostrando senza sconti gli aspetti più cupi e violenti che la città nasconde.

Anche i protagonisti dei due autori sono diversi: Alice Basso ha nei suoi romanzi persone non addette ai lavori che investigano (una ghost-writer, una dattilografa e un’appassionata di enigmistica), mentre Maurizio Blini, con la sua esperienza trentennale in polizia, ha protagonisti appartenenti alle forze dell’ordine e insiste molto sull’aspetto procedurale delle indagini.

Entrambi comunque hanno insistito sulla meticolosa costruzione del giallo e sulla documentazione per rendere verosimile l’indagine agli occhi del lettore.

Si è trattato di un incontro partecipato e che ha coinvolto il pubblico in sala, che poi ha potuto dialogare con gli autori durante il firmacopie.

Prima dell’incontro il Rotary Club e il Lions Club albesi hanno potuto visitare la mostra sul calco della pietà di Michelangelo presente nel Palazzo Banca d’Alba. A seguire, la consueta conviviale, questa volta alla Osteria del Vecchio Gallo, con ospiti oltre che il relatore Maurizio Blini, Tommaso Lorusso e i soci del Rotary e Lions albesi, anche un ospite del Rotary Club San Paolo (Brasile), Alvaro Camagarco: quest’ultimo ha potuto scambiare il gagliardetto con la presidente Piera Arata. La serata, grazie anche all’ottimo servizio curato da Giulio Abbate del Rotary Canale Roero, è stata molto sentita e apprezzata.

L’incontro è disponibile nella sezione Live del canale YouTube del Rotary Club Alba https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams

Il prossimo appuntamento del ciclo “Pronti ad agire, insieme possiamo” sarà martedì 13 gennaio 2026 con una relazione dal titolo “Il tango della vita- Viaggio nel Parkinson” a cura di Claudio Rabbia, moderato dal dottor. Giovanni Asteggiano.