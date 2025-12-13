“Luce di Cura – Incontro di Solidarietà”, a Savigliano l’incontro de “La luce nello sguardo”

L’11 dicembre 2025, la Sala Conferenze dell’Ospedale di Savigliano ha ospitato l’evento “Luce di Cura – Incontro di Solidarietà”, organizzato dall’Associazione di Volontariato La Cura nello Sguardo O.D.V. in collaborazione con l’ASL CN1. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori sanitari, volontari e associazioni del territorio, per condividere i risultati di un anno di attività e consolidare il lavoro congiunto tra enti, comunità e servizi sanitari.

L’apertura è stata affidata a Fabrizio Giai, Presidente dell’Associazione, e alla Dott.ssa Ilaria Bini, medico oncologo e palliativista, che hanno raccontato le attività realizzate e il significato delle donazioni effettuate. Particolare attenzione è stata dedicata alla carrozzina pediatrica, precedentemente destinata all’Hospice di Busca per una giovane paziente oggi scomparsa, ora donata all’associazione Il Fiore della Vita ODV. La consegna, avvenuta alla presenza del presidente Gianfranco Capello, del vicepresidente Stefano Quaglia e della Dott.ssa Maria Eleonora Basso, Direttrice della Pediatria dell’Ospedale di Savigliano, rappresenta un gesto di continuità e di sostegno concreto ai reparti pediatrici, un segno tangibile di attenzione verso i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Successivamente, è intervento il Direttore Generale dell’ASL CN1, Giuseppe Guerra, ha sottolineato come la collaborazione tra mondo sanitario e volontariato sia fondamentale per offrire servizi più efficaci e rispondere ai bisogni dei pazienti, richiamando l’importanza di iniziative condivise che uniscano competenze e risorse. Inoltre, il Sindaco di Savigliano, Antonello Portera, ha quindi ricordato l’inserimento dell’Ospedale tra i primi quindici ospedali italiani per qualità clinica e gestionale, un risultato reso possibile dal costante lavoro delle équipe sanitarie e dal sostegno di associazioni e istituzioni locali.

Nel corso dell’evento, la Dott.ssa Monica Rebora, Direttore Sanitario dell’ASL CN1, insieme a Cristina Granetto, Direttrice della Struttura Complessa di Oncologia per l’Area Nord, ha presentato la donazione dei caschi refrigeranti e del freezer necessario alla loro conservazione, destinati alle Oncologie di Mondovì e Savigliano. La Dott.ssa Granetto ha illustrato l’importanza di queste apparecchiature, fondamentali per ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia. A ricordare come questa donazione sia stata resa possibile è intervenuta Marina Foco, caposala dell’Oncologia dell’Ospedale di Savigliano, la quale ha richiamato il ruolo della “Camminata in Rosa” organizzata a Barge in occasione della Festa della Donna. Ha inoltre ringraziato i Comuni di Barge, Cavour e Bagnolo e i rispettivi rappresentanti: Marta Ardusso, Donatella Scalerandi e Monica Veglia per Barge; Roberta Castagno e Cristina Albertengo per Bagnolo; Ivo Beccaria e Roberto Baldi, sindaci di Cavour e Bagnolo. Foco ha sottolineato come la sinergia tra enti locali e associazioni permetta di trasformare la generosità in azioni concrete, rispondendo ai bisogni reali dei reparti e dei pazienti.