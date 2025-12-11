Serie D femminile – Sabato a Busca arriva il New Volley Asti. Nel primo set le padrone di casa sono subito in vantaggio con un buon margine ma le astigiane trovano le misure, rimontano e staccano le buschesi. Sul 18-23 l’ingesso di Bina cambia di nuovo l’inerzia del match: 20-23 che però diventa presto 20-24. A questo punto la stessa Bina si ritrova in battuta e con una pallavolo incredibile Busca mette a segno 6 punti consecutivi che fanno esplodere il palazzetto. Le ospiti accusano il colpo e il secondo set scorre via senza troppi intoppi, anche se le astigiane provano in tutti i modi a tener testa alla capolista. Copione simile anche per il terzo parziale.

“Voglio ringraziare le nostre atlete per la caparbietà agonistica anche se è sicuramente doveroso riconoscere i meriti alle atlete del New Volley Asti, forse la miglior formazione vista a Busca in questa stagione. Adesso ci tuffiamo in coppa dove dobbiamo vedersela con Rivalta e Marene, per poi arrivare a sabato per quello che è il nostro vero Derby a Centallo. Loro ci attendono e saranno agguerrite”, le parole del presidente Valter Rosso.

Coppa Piemonte Serie D femminile – Le buschesi raggiungono le fasi finali di Coppa dominando il raggruppamento casalingo che vedeva presenti anche le formazioni di Rivalta e Marene, al momento seconda in classifica proprio alle spalle delle padrone di casa. Le cose si mettono subito sulla strada giusta grazie al 3-0 rifilato alle torinesi nel primo incontro, dopodiché, il big match contro la Cemental si rivela come da previsione più agguerrito con le squadre che si dividono i primi due set. Nel terzo parziale, a qualificazione matematicamente già ottenuta (2-1 il risultato tra Rivalta e Marene), Busca riesce ad imporsi e a portarsi a casa anche questa sfida.

Serie C maschile – Niente da fare per i buschesi, che sabato sera a Caluso è sceso in campo con coraggio ma è tornato a casa senza punti. La formazione di casa si è imposta 3-0 (27-25, 25-20, 25-20) in una gara più equilibrata di quanto dica il risultato. Il primo set è stato il vero rimpianto: Busca tiene botta, difende tutto e arriva punto a punto fino ai vantaggi, dove un paio di dettagli fanno la differenza. Nel secondo e nel terzo, Montanaro spinge forte con battuta e muro, ma gli ospiti restano lì, senza mollare un pallone.

Si è poi interrotto lunedì pomeriggio il percorso della Serie C in Coppa Piemonte dove sono arrivate due sconfitte, entrambe per 2-1, contro Val Chisone e Ascot Torino.

Serie D maschile – Serata complicata per i ragazzi della Serie D, sconfitti 3-0 dalla Virtus Boves padrona di casa. I parziali (25-17, 25-13, 25-14) raccontano una gara in cui i padroni di casa hanno tenuto il ritmo alto dall’inizio alla fine. Nel primo set Busca prova a restare agganciato, ma Boves spinge forte e allunga con decisione. Dal secondo in poi il divario si fa più netto: la Virtus mantiene continuità, mentre gli ospiti faticano a trovare soluzioni e non riescono a mettere pressione agli avversari.

Risultati della settimana

Serie C maschile

CONAD MONTANARO vs MC1933 – LAB TRAVEL BUSCA 3-0 (27-25, 25-20, 25-20)

MC1933 – Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Colasanti, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero

POLIEDRA SANITA VAL CHISONE vs MC1933 – LAB TRAVEL BUSCA 2-1 (25-11, 25-20, 21-25)

MC1933 – LAB TRAVEL BUSCA vs ASCOT LASALLIANO VOLLEY TORINO 1-2 (19-25, 27-25, 19-25)

MC1933 – Lab Travel Busca: Bonsignore, Rosati, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Miretti, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero.

Serie D maschile

VIRTUS BOVES vs MC1933 – LAB TRAVEL BUSCA vs POLISPORT CHIERI 3-0 (25-17, 25-13, 25-14)

MC1933 – Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella

Serie D femminile

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs NEW VOLLEY ASTI 3-0 (26-24, 25-15, 25-19)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberti M., Lamberti L.

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs 4VOLLET TEMPOCASA RIVALTA 3-0 (25-20, 27-25, 25-22)

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs CEMENTAL MARENE 2-1 (24-26, 26-24, 15-25)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberti M., Lamberti L.

1ª Divisione

LIBERTAS BORGO 2-3 L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA (21-25, 26-24, 10-25, 25-23, 14-16)

LCM-MC1933 Busca: ​​Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18

VBC DOGLIANI 0-3 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (15-25, 22-25, 28-30)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 16

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 1-3 CLUB 38.41 (23-25, 25-21, 19-25, 19-25)

Busca: Aimar, Barale, Bejtaga, Garnero, Giordano, Matijashi, Morra, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Rosso, Selimi, Serino. All.: Perotti, Giordano

Under 14

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 0-3 REVERDITO ALEMANNO (15-25, 12-25, 18-25)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

ASD CENTALLO 1-3 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (25-18, 21-25, 22-25, 21-25)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Girello, Jubani, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero