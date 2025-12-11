“Vite di Langa e Roero”a Bra: Carlo Petrini e Paolo Tibaldi presentano il nuovo libro

Lunedì 15 dicembre 2025 alle 20.30 all’Auditorium Bper di via Sarti a Bra si presenta il libro “Vite di Langa e Roero” edito da Slow Food. Intervengono, dopo i saluti da parte dell’Amministrazione Comunale di Bra che organizza l’evento, gli autori Carlo Petrini e Paolo Tibaldi. Partecipa alla serata una rappresentativa del coro degli alunni dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo diretto da Mattia Savigliano.

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Presidente dell’Università, ripercorre insieme all’attore e autore “langhetto” Paolo Tibaldi, la storia di come le colline rurali, a destra e a sinistra del Tanaro fino all’Alta Langa, sono cambiate nel corso degli ultimi decenni fino a diventare un territorio conosciuto e rinomato nel mondo. Il volume è, per parte, frutto del progetto “Se la Langa è così” dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo che da tre anni coinvolge, attraverso serate di teatro e divulgazione, molti giovani, studenti e tante persone che desiderano conoscere meglio questo territorio. Nel libro storie, persone, personaggi, episodi, tradizioni e curiosità si avvicendano di capitolo in capitolo, attraversando circa due secoli, con molti paragrafi dedicati anche alla città di Bra, a Pollenzo, al movimento della chiocciolina.

L’ingresso alla serata è libero. Info e prenotazioni all’Ufficio cultura e manifestazioni del Comune di Bra allo 0172430185.

Carlo Petrini, gastronomo, attivista e sociologo, è noto per aver fondato il movimento internazionale Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, primo ateneo al mondo a trattare il cibo in maniera interdisciplinare. Ha elaborato una nuova idea di gastronomia, che guarda al cibo come risultato di processi culturali, storici, economici e ambientali. La sua visione è attenta alla salvaguardia degli ecosistemi ed è volta a promuovere una corretta educazione alimentare.

Paolo Tibaldi è un attore e narratore, laureato in Lettere. Radicato tra le colline di Langa e Roero, svolge un’intensa attività culturale con l’intento di fare memoria per parlare all’oggi. Attraverso teatro, cinema e scrittura porta in scena la lingua e la vita contadina, indagando l’identità collettiva piemontese: parole e gesti che ne custodiscono l’anima.

Grazie al sostegno di Banca d’Alba il volume raggiungerà il pubblico giovane delle scuole e grazie ai Comuni, alle istituzioni e alle aziende che si sono interessate al progetto verrà diffuso sul territorio.