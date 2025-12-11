Riabilitazione atletica e IA: svelate le nuove frontiere del futuro

Nel cuore delle Langhe, nella cornice del castello di Grinzane Cavour, patrimonio Unesco e simbolo della cultura piemontese, si è svolto il convegno annuale dedicato alle nuove frontiere della riabilitazione sportiva nell’era dell’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto delle Riabilitazioni Riba – Gruppo CIDIMU, Collaborating Center of Sports Medicine della Fims Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, in collaborazione con istituzioni sanitarie e accademiche, ha riunito clinici, ricercatori e amministratori per discutere come le tecnologie digitali stiano trasformando la medicina dello sport.

Il convegno è stato organizzato in questa prestigiosa sede giacché l’Istituto Cidimu di Alba è stato riconosciuto dal Consiglio Direttivo della Fims come Collaborating Center Spoke: i pazienti verranno monitorati reciprocamente da Alba e da altre sedi seguendo gli stessi protocolli riabilitativi dell’Istituto di Torino. Questo permette ai medici e ai fisioterapisti di condividere opinioni, segreti, trucchi del mestiere e conoscenze con reciproci vantaggi.

«Questo convegno rappresenta un luogo essenziale di dialogo tra accademia, clinica e istituzioni – ha esordito il Fondatore e Amministratore Unico del Gruppo Cidimu Ugo Riba – perché solo condividendo competenze e visioni possiamo guidare l’evoluzione della riabilitazione integrata, che mette al centro la persona e i suoi bisogni. Il nostro impegno nell’innovazione è concreto: siamo i primi in Italia a integrare sistemi di Intelligenza Artificiale nei processi di risonanza magnetica ed altre tecnologie, ottenendo immagini più accurate e tempi esame più rapidi».

Francesco Morabito, responsabile delle relazioni istituzionali del Gruppo Cidimu, ha ricordato il percorso che ha portato alla nascita del primo centro di medicina dello sport ad Alba, nel 1983, e all’apertura dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, oggi riferimento regionale grazie alla collaborazione tra enti pubblici e fondazioni. Morabito ha inoltre reso omaggio allo stesso Riba, pioniere della diagnostica italiana e promotore dell’EcoDoppler, tecnologia che ha rivoluzionato la capacità di valutare, in modo non invasivo, morfologia ed emodinamica dei tessuti.

Numerosi anche i saluti istituzionali. I sindaci di Alba, Alberto Gatto, e di Grinzane, Gianfranco Garau, hanno sottolineato l’importanza di ospitare un confronto scientifico di questo livello in un territorio che investe da anni nella qualità dei servizi sanitari. Luigi Genesio Icardi, presidente della IV Commissione Sanità della Regione Piemonte, ha evidenziato come intelligenza artificiale, telemedicina e sistemi digitali rappresentino «una svolta epocale», pur ricordando che «la tecnologia deve restare uno strumento: il medico deve continuare a essere la guida».

In quest’ottica si colloca la nascita del Centro Nazionale per l’Intelligenza Artificiale e le Tecnologie Innovative in Sanità, dedicato allo sviluppo di applicazioni etiche e orientate al paziente.

La sessione scientifica si è aperta con l’intervento del professor Fabio Pigozzi, presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport e tra i massimi esperti mondiali della disciplina. «Siamo di fronte a un cambiamento rivoluzionario – ha affermato – che riguarda il modo in cui studiamo il comportamento dell’atleta. Le nuove tecnologie ci permettono maggiore velocità e precisione, soprattutto nella prevenzione, ma questo progresso deve essere accompagnato da norme chiare e da un forte presidio etico».

A seguire Enrico Frascari, Technology Innovation Ambassador, ha ricordato come «le radici dell’AI risalgano a oltre sessant’anni fa» e sottolineato l’urgenza di un uso consapevole: «La macchina apprende, ma è l’uomo a indicare la direzione del progresso».

Spazio poi alle testimonianze dal mondo dello sport professionistico. Daniele Mozzone, medico responsabile della prima squadra del Torino, ha spiegato come l’approccio clinico sia profondamente cambiato: «Oggi disponiamo di strumenti di calcolo e analisi impensabili fino a pochi anni fa. Tuttavia, il recupero dell’atleta resta legato alla sua condizione fisica e biologica: l’IA può supportarci, non sostituirci. Stiamo lavorando per rendere sempre più efficaci le analisi predittive sullo stato di salute».

In collegamento da Doha è intervenuto Cristiano Eirale, responsabile della Medicina dello Sport dell’Aspetar Hospital, che ha descritto un futuro prossimo dominato dall’integrazione dei dati: «Il medico del 2035 dovrà confrontarsi con una mole di informazioni che un tempo sarebbe stata impensabile. Le nuove applicazioni stanno rivoluzionando prevenzione, riabilitazione e allenamento».

Il convegno si è chiuso con l’intervento del professor Giuseppe Massazza, Ordinario di Medicina Riabilitativa all’Università di Torino e chief medical officer dei Giochi di Milano-Cortina. «I modelli predittivi basati su IA – ha spiegato – saranno decisivi nell’identificare precocemente i fattori di rischio, permettendo interventi personalizzati. L’intelligenza del medico, però, non è destinata a scomparire: sarà anzi fondamentale per guidare questa rivoluzione».

In un momento in cui la tecnologia sta ridisegnando l’approccio alla salute, l’appuntamento di Grinzane conferma l’importanza di un dialogo continuo tra scienza, territorio e innovazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della cura e sviluppare nuovi modelli di medicina personalizzata.