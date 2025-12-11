La scia dorata della Vuelta un impatto da 40 milioni

È stato un laboratorio di ricadute economiche, sociali e culturali. Molto oltre la dimensione sportiva, la Salida Oficial della Vuelta ospitata in Piemonte dal 23 al 26 agosto, si è rivelata un’occasione di promozione internazionale capace di attrarre spettatori, atleti e operatori economici e di generare benefici diretti e indiretti di grande rilievo. Lo ha spiegato con dati e percentuali il professor Alberto Sardi nell’incontro che si è svolto nella Sala Trasparenze della Regione Piemonte alla presenza dei sindaci del territorio attraversato dalla corsa, compresi quelli del Cuneese (nelle foto a destra Massimo Riberi di Limone Piemonte e e l’assessore allo sport di Alba, Davide Tibaldi, con la “camiseta roja” assieme al vice dg della Vuelta Charles Ojalvo, all’ex campione Fabio Aru e all’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano). Secondo il report “Economic Impact of La Vuelta in Piedmont”, curato assieme al Dipartimento di Management dell’Università di Torino, l’evento ha prodotto un impatto economico lordo di oltre 40 milioni di euro, con una spesa pubblica complessiva pari a 6,7 milioni. Il valore dell’impatto economico netto immediato è stato stimato in 33 milioni di euro.

Il metodo di analisi utilizzato – già validato dalla rivista internazionale Administrative Science in precedenti studi su Giro d’Italia e Tour de France – si è basato su tre fonti principali: l’analisi documentale, l’osservazione diretta delle tappe e un’ampia indagine sul territorio. Sono state raccolte oltre 500 interviste per stimare comportamenti di spesa, soddisfazione e partecipazione.

Nel pieno della stagione estiva, le quattro tappe piemontesi hanno richiamato circa 200mila spettatori, distribuiti tra grandi città e centri minori: Torino, Venaria, Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio Canavese, Ceres e Susa. L’afflusso ha generato un aumento consistente delle presenze turistiche e delle prenotazioni alberghiere, con un impatto economico diretto superiore a 18 milioni di euro. Come ha sottolineato l’assessore torinese Domenico Carretta: «Ad agosto abbiamo avuto numeri straordinari per le prenotazioni in città». L’effetto moltiplicatore ha prodotto 22 milioni di euro di impatto indiretto e indotto per turismo, commercio, servizi e filiere agricole. Ristoranti, hotel, negozi e attività outdoor hanno beneficiato del movimento generato dalla corsa, così come i servizi di trasporto locale. «Abbiamo visto che gli atleti e gli addetti ai lavori che arrivano qui per le gare, poi tornano con le famiglie», ha detto Tronzano.

Per quanto riguarda l’impatto mediatico, il report ha contato oltre 15mila ore di programmazione tv, 13 milioni di contatti digitali con visibilità in 190 Paesi. «Inoltre – ha concluso Sardi – la Vuelta conferma il Piemonte come modello virtuoso per accoglienza e promozione a livello internazionale. Un’informazione importante: questi eventi hanno un effetto anche a livello sociale. La speranza è di inserire prima o poi lo sport come leva all’interno della prevenzione, nel comparto sanitario, perché promuovere lo sport significa benessere e poter coinvolgere la comunità di riferimento».