Investire in cultura si può «È un fattore di crescita»

«Il lavoro è radice e destino del territorio: senza cultura, resta solo fatica», scriveva Nuto Revelli. Con questa eco il Castello di Grinzane Cavour ha ospitato, mercoledì 3 dicembre, la seconda edizione del concorso “Io investo in cultura”, promosso da Confindustria Cuneo. Imprenditori, istituzioni e protagonisti della scena culturale hanno messo al centro la creatività come motore di sviluppo. Cinquantotto i progetti candidati da aziende della provincia: cifra che racconta un cambio di sguardo, dalla cultura-ornamento alla cultura-investimento.

«Come imprenditori, parlare di “investimento” in cultura è una scelta precisa: crediamo che queste iniziative abbiano un “ritorno” significativo per le nostre aziende, per il territorio e le comunità in cui operiamo, e lo verifichiamo con la nostra esperienza» ha dichiarato Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo.

La Regione Piemonte, con l’assessore Marina Chiarelli, ha portato numeri e prospettive: «La cultura non è un “accessorio”, ma può diventare impresa e i dati lo dimostrano. Il mondo culturale contribuisce, in Piemonte, al 3,5% del pil complessivo per un totale di circa 120 mila lavoratori, con importanti prospettive di crescita e attrattività». Accanto alla Regione, sostegno da Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione Crc, insieme a amministratori della provincia e ai comuni di Grinzane Cavour, Alba e Bra.

Il concorso ha articolato i 58 progetti in tre categorie: “La cultura per l’impresa”, “Insieme per la cultura” e “Bandi e Art Bonus”. La selezione ha prodotto una shortlist di 17 finalisti. La giuria era composta da Luca Berardo, imprenditore; Chiara Bertola, direttrice Gam Torino; Beatrice Borgia, presidente Film Commission Torino Piemonte; Marina Chiarelli, assessore regionale; Axel Iberti, presidente Ente Fiera di Alba; Giovanni Quaglia, presidente Accademia Albertina; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione omonima. Al loro fianco tre giovani delle accademie cuneesi: Pietro Nola (Novalia), Giovanni Gramaglia (Scuola di Alto Perfezionamento Musicale) ed Elena Sandrone (Fondazione Fossano Musica).

Tra i progetti: il film “Onde di Terra” di Siscom; “Scuola in cartiera” di Smurfit Westrock Italia; “EdufinBTM” di Banca Territori del Monviso; il concerto di Uto Ughi per Silvateam; “La storia siamo noi” di Garelli V.I.; “Il Terzo Paradiso del Riciclo” di Dentis Recycling Italy con Michelangelo Pistoletto. Nella seconda categoria: “Il Cammino della Nona Casa” della Cooperativa Fiordaliso con Formicalab e Around the walk; “Nel bosco” di Walden; lo sportello digitale di Technical Design con Fondazione WellFare Impact; “Bcc Arte e cultura”; “Villaggio Salute” di Involucra; “Warhol in note” (Eviso) e “Andy Warhol influencer” (Giuggia Costruzioni). Nella terza: il festival “Articolo 27” di Panatè Glievitati; “Giovani Wannabe” di Noau officina culturale; il “Requiem di Mozart” sostenuto dalla Bcc di Cherasco.

La serata è stata condotta da Pierluigi Vaccaneo, presidente della sezione Cultura di Confindustria Cuneo, con il supporto di Francesca Martino e Federica Alberti.

Il verdetto: per “La cultura per l’impresa” vince “Onde di Terra”; per “Insieme per la cultura” si impone “Il Cammino della Nona Casa”; per “Bandi e Art Bonus” trionfa “Articolo 27”, che ha conquistato anche il premio del pubblico. La giuria speciale ha premiato “EdufinBTM” di Banca Territori del Monviso.

Pierluigi Vaccaneo ha sintetizzato: «In questo suo secondo anno di vita, il concorso “Io investo in cultura” è diventato un percorso organizzato in più momenti nel corso dell’anno pensati per avvicinare mondo imprenditoriale e mondo culturale in modi nuovi, favorendo contaminazioni reciproche.»

E Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, ha tracciato un bilancio: «Abbiamo seminato nelle aziende un “germe positivo” che sta dando i suoi frutti. La cultura è elemento irrinunciabile per chiunque faccia impresa, un fattore di crescita di cui gli imprenditori stanno apprezzando sempre più le potenzialità. Siamo orgogliosi di poterli accompagnare in questo cammino, favorendo l’incontro tra chi cerca e chi offre cultura, dando a questo incontro la risonanza che merita, così da ispirare altri imprenditori».

La serata ha alternato analisi ed emozioni: networking, scambi, appuntamenti già in cantiere. Dalle storie d’impresa al racconto delle comunità, il “fare cultura” è apparso come patrimonio immateriale capace di produrre valore tangibile. Un investimento che restituisce identità e prospettive, come le vigne che disegnano le colline e ricordano che il territorio cresce dove il lavoro incontra l’immaginazione.