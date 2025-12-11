Eduscopio 2025: leggere i risultati della formazione

Scuole, università e imprese di fronte ai risultati: il territorio cresce e riflette. Dalla Granda un quadro solido e coeso: «preparazione diffusa», «continuità che paga», «sinergia scuola-impresa»

Ogni anno l’uscita dei dati Eduscopio, il progetto della Fondazione Giovanni Agnelli dedicato alla valutazione degli esiti formativi delle scuole superiori italiane, offre uno spaccato prezioso sul funzionamento reale del sistema educativo. L’iniziativa non ambisce a stilare semplici classifiche, ma a mettere a disposizione degli utenti uno strumento informativo basato su dati oggettivi e comparabili. Alla base del progetto c’è infatti una premessa semplice e potente: la qualità di una scuola non si misura soltanto nel presente, ma negli esiti futuri dei suoi diplomati. Eduscopio analizza ciò che accade ai ragazzi una volta usciti dalle aule: come affrontano il primo anno universitario, oppure con quale tempestività e in quali condizioni entrano nel mondo del lavoro, offrendo così una prospettiva chiara sul valore complessivo della formazione.

L’idea di fondo, come esplicitato dal progetto stesso, è che il percorso successivo rappresenti una lente efficace per leggere quanto una scuola abbia accompagnato i suoi studenti nella costruzione di competenze solide e trasferibili. In questo senso, Eduscopio utilizza dati amministrativi ministeriali – sugli esami universitari e sui contratti di lavoro – trattati con un metodo statistico consolidato: confronti limitati a istituti simili per indirizzo, osservazioni su più anni per evitare oscillazioni occasionali e comparazioni circoscritte al territorio per considerare contesti socio-economici omogenei. Lo scopo non è “premiare” o “punire” gli istituti, ma fornire a famiglie e studenti una bussola per orientarsi e alle scuole uno strumento di autovalutazione, utile per leggere con realismo la ricaduta della propria azione educativa. In un panorama formativo sempre più complesso, il valore di uno strumento capace di restituire evidenze comparabili e trasparenti è particolarmente significativo: Eduscopio consente infatti di osservare traiettorie, non solo punti di partenza, favorendo decisioni più consapevoli basate su informazioni verificabili.

Il quadro istituzionale

Dentro questo quadro metodologico si inserisce l’analisi relativa alla provincia di Cuneo, realtà in cui la qualità diffusa della rete scolastica emerge come uno degli elementi più significativi. L’Ufficio Scolastico Provinciale, che governa e coordina il sistema locale, è il primo attore istituzionale a leggere i dati. Il dirigente Umberto Pelassa offre una valutazione complessiva che colloca la Granda tra i territori più equilibrati del Paese: «Il livello di preparazione è solido e diffuso, senza polarizzazioni eccessive. Le nostre scuole garantiscono mediamente risultati alti, sia per chi sceglie l’università sia per chi entra subito nel mondo del lavoro».

Pelassa attribuisce questo equilibrio anche al lavoro di collaborazione costante con gli istituti: «Lavoriamo in sinergia con le scuole per favorire indirizzi che rispecchino le vocazioni produttive e culturali dei territori». Al tempo stesso, il dirigente non nasconde le sfide: il calo demografico costringe a ripensare l’organizzazione della rete scolastica e impone scelte delicate. «Collaboriamo con Regione, Provincia, Comuni e scuole per mantenere un equilibrio tra la ricchezza dell’offerta formativa e la presenza di una rete capillare, presidio fondamentale per le famiglie».

Nel citare gli istituti periferici che ottengono risultati notevoli, dall’alberghiero Donadio alle sedi del Cillario Ferrero, Pelassa ricorda che «Eduscopio fotografa soprattutto i centri maggiori, ma non dimentichiamo eccellenze diffuse sul territorio». Una lettura che invita a considerare i dati come strumento utile ma non esaustivo, da interpretare con attenzione al contesto e alla missione educativa dei singoli istituti.

Le eccellenze scolastiche

Nel panorama provinciale, il risultato più eclatante è senza dubbio quello del Liceo Giovenale Ancina di Fossano, riconosciuto come miglior liceo scientifico d’Italia nell’edizione 2025. Per il dirigente scolastico Alessandro Parola non si tratta di un primato effimero, ma della conferma di un percorso lungo: «È un risultato straordinario perché non parliamo di un primato locale, ma del primo posto assoluto in Italia. Da dodici anni siamo sempre ai vertici, ma quest’anno abbiamo raggiunto la vetta».

Il punteggio di 93,18 non è, per Parola, un dato astratto: «È la sintesi di percorsi concreti: i nostri diplomati hanno una media di 29,21 su 30 al primo anno di università». Parola collega questi risultati a un elemento spesso poco considerato nelle analisi statistiche: la continuità del corpo docente. «La stabilità dei docenti titolari è fondamentale. Restano nella stessa sede per anni, conoscono il territorio e accompagnano i ragazzi lungo tutto il percorso».

A suo avviso Eduscopio registra dunque non solo la preparazione degli studenti, ma anche gli effetti di un ecosistema educativo stabile, fatto di relazioni, conoscenza reciproca e presenza costante. Il caso Fossano diventa così un esempio per interpretare i dati non solo in chiave competitiva, ma come testimonianza del ruolo svolto dalla qualità interna delle scuole, capace di incidere concretamente sui percorsi post-diploma.

Il sistema universitario

Se il mondo della scuola osserva i dati come riflesso del proprio lavoro, il mondo universitario li interpreta come segnali utili per comprendere la preparazione delle future matricole e per calibrare le proprie iniziative di orientamento. L’Università di Torino, uno dei principali poli accademici regionali, sottolinea come il tema dell’orientamento sia ormai centrale.

Il delegato all’Orientamento, Tutorato e Placement, Pierluigi Di Ciccio, spiega che «l’orientamento universitario è uno degli obiettivi strategici dell’Ateneo» e che UniTo mette in campo «un sistema articolato di iniziative pensate per accompagnare studentesse e studenti verso una scelta realmente consapevole». Le Giornate di Orientamento, che registrano oltre 10mila presenze, sono solo il punto di partenza: «Gli incontri Porte Aperte approfondiscono i contenuti dei corsi e permettono visite guidate alle strutture».

A questo si aggiunge la rete di progetti sostenuti da fondi Pls, Pot e Pnrr, che ha rafforzato la collaborazione con le scuole e la formazione dei docenti, considerati un ponte essenziale nel raccordo tra i due sistemi. Negli ultimi anni UniTo ha inoltre investito in percorsi dedicati agli insegnanti, dal progetto Ambasciatori al nuovo percorso formativo 2025-26 realizzato con Ufficio Scolastico Regionale, Regione Piemonte, Politecnico e Università del Piemonte Orientale. La Rettrice Cristina Prandi sintetizza così il ruolo dell’università: «Orientare significa assumersi una responsabilità pubblica… In un territorio che cambia, l’università deve essere un presidio di equità e possibilità».

Accanto a Unito, il Politecnico di Torino porta una prospettiva complementare, strettamente legata alla preparazione tecnico-scientifica dei futuri ingegneri. Il vicerettore per la Formazione, Fulvio Corno, ricorda quanto sia essenziale una buona base scolastica: «Per un’università tecnica come il Politecnico di Torino è essenziale poter contare su studenti e studentesse con buona formazione, sia in campo tecnico e scientifico, sia come metodo di studio». Corno osserva come il 70% degli iscritti provenga dai licei scientifici, ma aggiunge una distinzione importante: «È importante evidenziare come sia la formazione tecnica sia la formazione classica siano perfettamente adeguate».

In entrambi gli atenei emerge un messaggio comune: superare gli automatismi culturali che associano rigidamente un percorso universitario a un tipo di scuola, e lavorare per costruire scelte più informate, più libere e più coerenti con le aspirazioni individuali.

Il punto di vista delle imprese

Infine, il mondo delle imprese, rappresentato dalla Camera di Commercio di Cuneo, legge Eduscopio con un’attenzione pragmatica: capire se le scuole siano in grado di formare giovani pronti a rispondere ai bisogni reali delle aziende. In questo quadro, la lettura offerta dal presidente Luca Crosetto si presenta particolarmente articolata e completa, inserendosi con lucidità nel dibattito sul rapporto tra formazione, territorio e sviluppo economico locale.

In questo quadro, la lettura offerta dal presidente camerale si presenta particolarmente articolata e completa:

«I dati diffusi dall’Eduscopio 2025 restituiscono la fotografia di una provincia “Granda” non solo nell’imprenditoria, ma anche nella formazione del suo capitale umano. È motivo di grande orgoglio osservare come il nostro sistema scolastico sappia eccellere trasversalmente, garantendo percorsi di alta qualità sia a chi sceglie la via universitaria, sia a chi punta all’ingresso nel mondo del lavoro.

Se da un lato i licei cuneesi confermano una preparazione solida per gli atenei, dall’altro vorrei sottolineare lo straordinario risultato degli istituti tecnici e professionali. Quasi tutti gli istituti hanno un dato di occupazione a sei mesi dei neo diplomati che oscilla tra l’86% e il 90%, a dimostrazione di una sinergia virtuosa tra scuola e impresa.

Questi numeri ci dicono che, sebbene si possa sempre migliorare, le nostre scuole sanno ascoltare il tessuto produttivo, formando giovani pronti e competenti. In un momento storico complesso, avere scuole così efficaci è il primo, fondamentale tassello per garantire la competitività futura delle nostre aziende».

Il settore produttivo vede dunque in Eduscopio non solo un termometro della preparazione dei giovani, ma anche un possibile strumento di dialogo con la scuola per orientare percorsi coerenti con le evoluzioni del mercato del lavoro e della tecnologia. Considerare insieme i punti di vista di scuole, università e imprese permette di leggere Eduscopio non come una classifica, ma come uno strumento interpretativo. I dati non dicono tutto, ma dicono molto: raccontano la direzione verso cui si muove un territorio, la solidità delle sue istituzioni educative, la loro capacità di preparare i giovani ai passaggi cruciali della vita.

Spetta al lettore decidere come interpretarli, se considerarli determinanti nelle proprie scelte scolastiche o semplicemente come un osservatorio utile per comprendere meglio il sistema educativo. Eduscopio non pretende di fornire risposte assolute: offre informazioni, stimoli e occasioni di riflessione, favorendo una lettura più consapevole dei percorsi formativi. È una bussola, non un verdetto. E come tutte le bussole, indica una direzione; poi sta a ciascuno decidere il proprio cammino.

