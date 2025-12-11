Sabato 13 dicembre, alle ore 21, il palcoscenico del Cinema Lux di Scarnafigi ospiterà la storica compagnia “Il nostro teatro di Sinio” con la commedia dialettale piemontese “N’euv ’d doi ross”, scritta e diretta da Oscar Barile.

Fondata il 15 agosto 1981, la compagnia “Il nostro teatro di Sinio” è una realtà storica del panorama teatrale piemontese, specializzata nella produzione di testi in lingua piemontese. Con una cinquantina di spettacoli all’attivo e oltre duemila repliche realizzate in decenni di attività, il gruppo ha calcato le scene di numerosi teatri e piazze di Piemonte e Liguria, ottenendo premi e riconoscimenti in prestigiosi festival locali.

“N’euv ’d doi ross” è una commedia in due atti che intreccia ironia, memoria e affetti della tradizione contadina. Ambientata sulle colline di Langa, racconta il riaffiorare, dopo molti anni, di una storia d’amore mai giunta al suo naturale compimento: un incontro inatteso riporta alla luce emozioni, pettegolezzi, cattiverie paesane e l’incapacità di difendere un sentimento sincero. Tra nostalgia, rimpianti e recriminazioni, si compone il mosaico di un paese intero e di un tempo perduto, mentre resta il rammarico per un’occasione mancata, per quell’“euv ’d doi ross” che nessuno è riuscito a realizzare.

L’evento è organizzato dai gestori del Teatro Lux di Scarnafigi, l’associazione culturale Macaone APS, con il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni 347 6903694, oppure scrivere una mail a [email protected].