Le Alpi Cuneesi ospitano il reportage dedicato di France 3

La stagione invernale nelle Alpi di Cuneo è iniziata sotto i migliori auspici, grazie alle abbondanti nevicate che hanno imbiancato le stazioni sciistiche, dalle Alpi Liguri alle Cozie. A inizio dicembre, il territorio ha rafforzato il suo appeal internazionale accogliendo la troupe televisiva di France 3 per un reportage dedicato, coordinato dall’ATL del Cuneese.

La visita ha avuto l’obiettivo di valorizzare l’eccezionale offerta sciistica del Cuneese, con un’attenzione particolare ai due principali comprensori, Riserva Bianca di Limone Piemonte e Mondolé Ski, con un focus specifico sulle piste innevate di Prato Nevoso. Grande interesse è stato dimostrato anche per una realtà emergente, quale Pian Muné in Valle Po. In un’intervista con la giornalista Hélène Maman, il Presidente di Cuneo Neve Roberto Gosso ha poi esplicitato quali sono le scommesse delle stazioni cuneesi, con particolare riferimento al concetto di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

L’occasione è stata propizia anche per presentare la ricchezza culturale del capoluogo: la troupe ha infatti visitato l’importante mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione” allestita presso il Complesso Museale di San Francesco a Cuneo e promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo. La troupe è stata accolta in visita dal Vice Presidente della Fondazione CRC Francesco Cappello.

“Le riprese, effettuate direttamente sul territorio, garantiranno una vetrina di grande impatto per il pubblico d’Oltralpe. L’ATL del Cuneese prosegue così il suo impegno nel richiamare l’attenzione dei media esteri, garantendo una costante visibilità all’offerta turistica, che spazia dalle vette innevate ai tesori artistici delle città.” dichiara la Presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano.