Dieci anni di scatti tra crisi, trasformazioni e speranze: a Saluzzo la mostra “Correre nell’abisso”

Presso l’atelier di salita al Castello saranno esposte le immagini del reporter Daniele Caponnetto. La selezione delle fotografie e la cura dell’allestimento sono di Luca Giuliano docente e artista locale

Sarà inaugurata sabato 20 dicembre a partire dalla ore 17 negli spazi dell’atelier di salita al Castello 15-A a Saluzzo la mostra fotografica Correre nell’abisso con gli scatti realizzati dal reporter Daniele Caponnetto. Frutto di dieci anni di osservazione e riflessione, l’esibizione rappresenta un viaggio visivo attraverso un’epoca segnata da crisi, strappi e trasformazioni. Una mostra che restituisce il passo incerto di un’umanità che lotta per non collassare, ma anche la speranza di poter riemergere e costruire. La selezione delle fotografie e la cura dell’allestimento sono di Luca Giuliano docente presso l’istituto Ego Bianchi di Cuneo e artista locale.

La mostra sarà aperta e visitabile ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle 18 fino al 15 febbraio con possibilità di aperture in orari differenti prenotando ai numeri 3460832494 (Daniele) e 3408504147 (Luca). L’ingresso è libero.

La mostra

In Correre nell’abisso, l’autore raccoglie quattordici scatti realizzati nell’arco di dieci anni: dieci anni che non sono semplicemente tempo trascorso, ma la sovrapposizione di crisi, fratture personali e trasformazioni collettive. Una storia non lineare, un percorso frastagliato, disseminato di crepe, dove ogni immagine è un appiglio o un cedimento. Un diario visivo che si muove al limite: quello tra la speranza e il crollo, tra l’umano e il disumano, tra la natura che resiste e l’umanità che si disgrega.

L’abisso vocato dal titolo non è solo metafora, è lo spazio reale che abbiamo attraversato e continuiamo ad abitare. La pandemia, le guerre, il collasso ecologico, la tecnologia che disunisce. Non sono fondali, ma protagonisti invisibili di ogni fotografia. Eppure, in mezzo alla disperazione, resta una tensione alla sopravvivenza, al tornare a galla, alla possibilità. Le immagini restituiscono figure isolate, ma mai sole. Raccontano una resistenza, una lotta. Ciascuna è frammento di un tutto più grande, di un corpo collettivo smarrito ma ancora pulsante. Tra sogno e cronaca del quotidiano, l’autore non offre soluzioni né finali rassicuranti. Propone uno sguardo che attraversa la superficie, che si lascia toccare dal buio ma non smette di cercare la luce. Non una fuga, ma il tentativo ostinato di rimanere umani.

L’autore

Daniele Caponnetto, 34 anni, è un cronista, foto e video reporter nato a Saluzzo, da qualche anno domiciliato a Torino. Il suo percorso nella fotografia prende forma negli anni successivi all’Università, per poi intrecciarsi con la carriera giornalistica. Da oltre un decennio racconta il quotidiano attraverso immagini e parole, lavorando prima per Targatocn e successivamente per Torinoggi, testate del gruppo More News. Laureato al DAMS – Nuovi Media presso l’Università di Torino e diplomato come tecnico audio-video alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, professionalmente si muove tra cronaca, politica ed economia locale e regionale. Il suo approccio unisce l’urgenza del racconto giornalistico alla ricerca visiva, influenzata da musica, cinema e arte, sue grandi passioni.

