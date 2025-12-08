Busca: emozioni e tanta gente per il libro “Elva e la sua gente”

Nello “Spazio incontri di porta Santa Maria” affollato di gente interessata, venerdì 5 dicembre c’è stata la prima presentazione ufficiale del libro “Elva e la sua gente” (Velar Edizioni), scritto da Alberto Burzio (Barba Bertu), con fotografie di Alma Delfino. La serata si è aperta con i saluti dei sindaci di Busca, Ezio Donadio e di Tarantasca, Giancarlo Armando, mentre Antonella Simondi ha portato il saluto delle Acli provinciali, sostituendo Elio Lingua (assente per problemi di salute).

I TEMI DEI LIBRI DI BARBA BERTU

Il giornalista Fausto Lamberti ha sottolineato che “anche in queste dodici interviste compaiono i temi che da sempre caratterizzano la prosa di Alberto: il legame con le proprie radici, i ricordi belli e meno belli della fanciullezza, l’impegno sociale a favore degli altri, il dolore che sovente caratterizza la vita dell’umanità; la vita contadina e di montagna, l’emigrazione, la guerra e il senso di solidarietà nel dopoguerra, l’impegno sociale a favore degli altri, nonché, sovente, l’esaltazione del valore dell’amicizia e della ricerca interiore”.

I MOMENTI NON FACILI DELLA VITA

Barba Bertu ha confidato di “aver preparato questo libro nei mesi scorsi, in un momento non facile della mia vita, e sono contento di esserci riuscito, superando anche qualche difficoltà! Io credo che ne sia valsa la pena… non potevo lasciare cadere nel dimenticatoio uomini e donne fantastici, dei quali potrete leggere le storie di vita”.

UN GRANDE AMORE PER ELVA

Franco Baudino, primo personaggio del volume, ha spiegato il suo grande amore per Elva e di come si può vivere in alta montagna.

CHI ERANO I CAVIE’

Don Roberto Bruna, autore della prefazione, ha spiegato con dovizia di particolari chi erano i ‘caviè’ (lavoro che facevano i suoi genitori), le diverse fasi della lavorazione dei capelli, soffermandosi sui luoghi e sulle famiglie, con i loro soprannomi in lingua occitana.

Nel corso della riuscita serata, sono stati ricordati diversi personaggi del libro, che Burzio ha ringraziato per aver aperto i loro cuori, regalando ricordi di mondi scomparsi ed emozioni indimenticabili.

