Prima Categoria G: Bisalta si conferma e trionfa con merito, Murazzo altro stop (1-3 a Fossano)

Altro esame superato dal Bisalta, sempre più in crescita e nei piani alti del girone G; passo falso del Murazzo che non riesce a dare continuità al proprio percorso. Sul sintetico dell’Angelo Pochissimo di Fossano, oggi pomeriggio si sono ritrovate di fronte le due compagini: giovedì scorso in notturna si erano affrontate per i sedicesimi della Coppa Piemonte-VdA: a Fossano, 3-0 per l’undici di Mauro Fontana e passaggio del turno ai danni dei chiusani. Quest’oggi nella giornata 14, 1-3 per i bisaltini di Roberto Borghese e posta piena che vale tantissimo. Succede tutto nel primo tempo, con le 4 marcature. Andiamo a rivivere la cronaca.

PRIMO TEMPO

Murazzo-Bisalta si sblocca al minuto 2: Pallonetto di Tomatis che coglie impreparata e distratta la difesa di casa e supera l’incolpevole Gaia (0-1). Sono scatenati i ragazzi di mister Borghese, mancino rasoterra di Petris nei 16 metri e pallone che sfila sul fondo di poco 1 minuto più tardi. 0-2 al 15esimo: Gastaldi imbecca Maccario e il suo tiro a fil di palo gonfia la rete. Dominio bisaltino, fin qui. Però esce fuori l’orgoglio dei fossanesi, che al minuto 30 trovano il prezioso 1-2: fiammata di Ghigo, destro a giro dal vertice sinistro dell’area e Marino è battuto sul secondo palo. Clamoroso il palo timbrato direttamente su calcio piazzato da Santini all’altezza dei 18 metri a Marino battuto (33′). Tre minuti dopo, arriva l’1-3 del Bisalta con un numero d’alta scuola (sicuramente da categoria superiore) di Petris: giocata sulla sinistra, sinistro in corsa in diagonale e nulla da fare per Gaia. Intervallo a Fossano.

SECONDO TEMPO

In casa Murazzo dentro Elkarroumi e Fissore dal primo minuto. E i ragazzi di Fontana provano a spingere a pieno organico: colpo di testa di Fissore all’altezza del dischetto, fuori di poco al 23′ e spunto di Ghigo sulla sinistra, a centro area viene ribattuto Elkarroumi a botta sicura al 26′. Dall’altra parte, Gaia (34′) è davvero decisivo a tu per tu nella parata con i piedi su Ponzo. Si scaldano un po’ gli animi, dettato principalmente da una direzione arbitrale “piuttosto all’inglese”. Dopo 6 minuti di recupero, arriva il fischio conclusivo che fa balzare il Bisalta a 27 punti (-1 dalla capolista Val Maira) e mercoledì sera vi sarà proprio il big-match Val Maira-Bisalta, valido per il recupero della dodicesima giornata.

TABELLINO

Murazzo: Gaia, Busso, Grasso (29′ st Pia), Viola (1′ st Elkarroumi), Formagnana, Mohamed Bent Konate (36′ st Gagino), Ghigo, Santini, La Rosa (1′ st Fissore), Shehu (16′ st Bozza), Tavella.

A disp: Patrese, Demaria, Barolo, Ait El Haj.

Allenatore: Mauro Fontana.

Bisalta: Marino, Andrea Manfredi, Forneris, Quaranta, Marengo, Tomatis (14′ st Paolo Manfredi), Mohamed Konate, Gastaldi, Gomes Aro (14′ st Ponzo), Maccario (42′ st Grosso), Petris (46′ st Civalleri).

A disp: Isoardi, Mazouf, Campana, Ballo, Prati.

Allenatore: Roberto Borghese.

Arbitro:​ Del Grosso di Chivasso.

Marcatori: 2′ pt Tomatis (B), 15′ pt Maccario (B), 30′ pt Ghigo (M), 36′ pt Petris (B).

Note: pomeriggio soleggiato e fresco, terreno di gioco in erba sintetica; oltre 50 gli spettatori. Ammoniti Busso, Mohamed Bent Konate, mister Fontana (M), Mohamed Konate, Andrea Manfredi (B).