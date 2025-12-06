Sono quattro le partite che separano il Monge-Gerbaudo Savigliano dalla fine del girone d’andata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, che si concluderà con l’ultimo weekend del 2025. Quattro impegni che potrebbero rappresentare l’occasione per svoltare per i biancoblù, vogliosi di ripartire già sabato 6 dicembre, quando renderanno visita al Sarlux Sarroch per l’ottavo turno.

L’avversario. Di fronte, i ragazzi di coach Simone Serafini troveranno una compagine che è ormai diventata una certezza della categoria, stabilmente inserita tra le possibili outsider per la corsa alle posizioni di vertice a inizio stagione. I cagliaritani hanno raccolto fin qui forse meno di quanto si sarebbero potuti aspettare, ma sono comunque nel cuore della classifica, appaiati ai cugini del Cus Cagliari a quota 7, con due vittorie e quattro sconfitte. A onor del vero, però, a dare un nuovo volto alla stagione disputata fin qui dai ragazzi di coach Denora è stato il recentissimo successo ottenuto in casa dei Trebaseleghe, proprio su quel campo in cui i saviglianesi erano usciti sconfitti al tie-break una settimana prima. 0-3 netto e tre punti cruciali messi in cascina, con tre giocatori in doppia cifra (Capelli, Leccis e Agrusti). Gli isolani non sono una “macchina da guerra” a livello offensivo, ma hanno almeno due punti di forza: il fattore campo, che ha spesso messo in difficoltà le compagini avversarie, e una ricezione spesso efficace, dato confermato dalla presenza di ben due giocatori nella top 5 di categoria per ricezioni perfette per set (gli schiacciatori Capelli e Saibene).

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Dal canto loro, i piemontesi hanno senza dubbio mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, condizionate però dal malessere per una vittoria che, seppur meritata, sta tardando ad arrivare. Capitan Francesco Dutto, però, detta la linea: “Arriviamo da un periodo buio e sicuramente ogni partita può essere l’occasione per la rinascita. Andremo a Sarroch carichi, anche se sappiamo che ad attenderci ci sarà una partita molto difficile. Sarroch è una squadra che in casa lotta tanto, su ogni pallone, e, con alcuni accorgimenti tecnici nelle ultime settimane, è anche cresciuta nel rendimento. Andremo là soprattutto con l’obiettivo di giocare bene e di fare la nostra gara. Si potrà vincere o perdere, ma conterà soprattutto dimostrare e dimostrarci di essere al livello. Sarà il primo passo di questo rush finale in cui mi aspetto di ritrovare un po’ di fiducia e di riuscire a smuovere la classifica, così da costruirci la rampa di lancio per un girone di ritorno che dovremo giocare alla morte”.

I precedenti. Nelle quattro volte in cui si sono affrontate le due squadre, Sarroch ha vinto in tre occasioni. L’unico successo saviglianese, però, lascia un pizzico di speranza ai biancoblù, perché arrivò proprio a Sarroch, nel primo storico incrocio tra le due compagini nel 2023/24: 2-3 al termine di una gara combattutissima.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Sarlux Sarroch e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 16.00 di sabato 6 dicembre al Palazzetto dello Sport di Sarroch.