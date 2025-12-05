Chiusa Pesio: modifiche alla viabilità per la kermesse “Nel paese incantato”

Domenica 7 dicembre, in occasione della manifestazione “Nel paese incantato”, sono previste alcune modifiche alla viabilità.
Dalle 5 alle 18, chiusura con divieto di sosta e rimozione forzata di: via Fratelli Carle; via Garibaldi; via Vallauri; piazza Martiri della Libertà, via Parrocchia Vecchia dall’intersezione con Piazza Martiri della Libertà fino al civico n.7; piazza Oreglia; piazza Cavour; piazza Ferrero; piazza Tre Medaglie d’Oro; via Roma fino all’intersezione con l’accesso al piazzale Aldo Viglione; via Turbiglio in corrispondenza con l’intersezione con via Roma; via dell’Olmo nel tratto compreso fra il civico n° 8 e l’intersezione con via Gino Eula; via Gondolo, via Recinto; piazza Vittorio Veneto.
Dalle 6 alle 16, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto in corrispondenza dei civici n. 5,7.9, 10.
Dalle 5 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Trento e Trieste nei 4 stalli di sosta di fronte e in corrispondenza del civico n. 9.
