Il presepe antropologico tra napoletanità e il Piemonte

Una visione originale: il presepe che milioni di famiglie nel mondo allestiscono per le feste di fine anno può avere una interpretazione antropologica. Inoltre è motivo di inclusione. Lunedì, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella Sala consiliare del Comune di Savigliano, il concetto è stato sviluppato grazie al progetto nato dall’idea di Alessandra Relmi e Felice Pavese, coppia irpina trapiantata a Savigliano. Amanti da sempre del presepe settecentesco napoletano, si dilettano nel realizzare opere presepiali in terracotta, legno, sughero e cartapesta. La realizzazione di un presepe che mette a confronto la tradizione napoletana e piemontese sarà visibile dal 13 dicembre, dalle ore 16, nella chiesa Agorà, la Confraternita di San Giovanni Battista di via Torino 3. Originale l’idea di mettere a confronto il presepe napoletano che si distingue per la sua ambientazione nella Napoli del Settecento, arricchita da figure del mondo quotidiano e popolare, ed il presepe piemontese, specialmente quello di montagna, con statue monumentali e la rappresentazione di scene di vita rurale e del lavoro locale, con la figura di Gelindo, il primo a raggiungere la capanna, secondo la tradizione locale.

Lunedì, al tavolo dei relatori c’erano il sindaco Antonello Portera, l’assessore alla Cultura Roberto Giorsino e la responsabile del settore Laura Mellano, il direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra con il direttore del dipartimento di Salute Mentale Francesco Risso e alcuni suoi collaboratori. È stato Lorenzo Lanfranco presidente della Di.A.Psi Savigliano-Saluzzo-Fossano, l’associazione difesa ammalati psichici che opera sul territorio dei tre Comuni della “Granda” a spiegare la collaborazione con il mondo sanitario ed assistenziale: il presepe è stato realizzato anche con l’aiuto di alcuni utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Cn1, accentuando la funzione inclusiva dell’iniziativa. In programma, contestualmente l’uscita di un libro sull’argomento. «Il presepe è uno dei simboli più tradizionali legati al Natale – afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera –. Un elemento di storia, radici ed abilità artigiana che ci riporta indietro nel tempo, facendoci sentire un po’ bambini. E questo vale anche per la splendida creazione che sarà ospitata durante le Festività nella nostra città. Un presepe antropologico che all’aspetto tecnico di elevata qualità unisce un importante significato simbolico, essendo stato realizzato nell’ambito di una iniziativa che vede il coinvolgimento dell’associazione Di.A.Psi e dell’Asl Cn1».