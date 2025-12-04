Amatori Basket Savigliano, quattro Pantere convocate al raduno territoriale

Domenica mattina, sotto gli occhi attenti dell’RTT Pietro Cardile e degli assistenti allenatori Stefano Caputo (PGS Don Bosco Crocetta) e Thomas Capelli (Granda College Cuneo), si sono svolti tre allenamenti riservati all’annata 2013 nell’ambito del progetto federale “Academy Piemonte”. I 72 atleti presenti alla palestra Parri di Torino, hanno avuto la possibilità di essere monitorati per la prima volta in assoluto nella loro breve carriera di cestista, grazie alle segnalazioni inviate dalle proprie società, perché meritevoli di attenzione da parte dello staff del Comitato Regionale FIP Piemonte.

Tra i giovani che hanno preso parte alla mattinata torinese anche quattro giovani della Amatori Basket Savigliano: Pietro Frandino, Daniele Manzo, Samuele Olocco e Anup Singh a cui vanno i complimenti della Società.