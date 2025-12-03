“Musica e Magia” all’Auditorium Arpino di Bra

Venerdì 12 dicembre, alle ore 21, presso l’Auditorium Arpino di Bra, si svolgerà lo spettacolo “Musica e Magia”.

Come da tradizione, nel mese di dicembre il gruppo Alpini di Bra organizza una serata conviviale per augurare Buone Feste.

Sul parco si esibiranno la “Corale Alpina” del Gruppo di Bra e il coro “J’Amis d’la Madalana” di Fossano. Il tutto accompagnato dalle magie di “Mister K”.

Durante la serata si racconterà della raccolta avvenuta a Bra nei mesi scorsi destinata al “2°Reggimento Alpini” in missione UNIFIL in Libano.

Questo appuntamento è organizzato dal “Gruppo Alpini di Bra” in collaborazione con “Zizzola turismo e cultura” ed è inserito della rassegna “Nativitas Piemonte e Mousikon”.

