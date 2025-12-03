Dopo le gare di andata disputatesi due settimane or sono è tempo di sapere quali quadre passeranno agli Ottavi di Finale della Coppa Piemonte Prima Categoria.

Riparte dal 0-2 dell’andata il Marene che in questi secondi novanta minuti avrà questo margine da gestire. Rossoblu che giungono all’appuntamento dopo due ko consecutivi in campionato che li hanno fatti scivolare a -3 dalla vetta (e con una gara in più, ndr). Anche il San Sebastiano ha lasciato la prima posizione in mano al Val Maira e proverà, dunque, a riscattarsi in questa competizione.

Due gol di vantaggio accumulati all’andata anche per il Bisalta che proverà a resistere dinnanzi ai tentativi di rimonta del Murazzo. Rossoblu che in campionato inseguono a -1 dal Val Maira capolista ed intende confermare il buon momento di forma. Chiude il programma che vede impegnate le cuneesi una sfida tra le “belle di Coppa” Elledì e San Bernardo. All’andata furono i gialloneri ad avere la meglio per 3-2 ed in casa l’occasione è ghiotta per puntare all’approdo agli Ottavi di Finale.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Ritorno Sedicesimi di Finale

Murazzo – Bisalta (and. 0-2)

San Sebastiano – Marene (and. 0-2)

Elledì – San Bernardo (and. 3-2)

Capriatese – Libarna (and. 4-1)

Fulvius – Monferrato (and. 1-1)

Valle Elvo – Valle Cervo Andorno (and. 0-5)

Bollengo – Leinì (and. 7-0)

Academy Bacigalupo – Rebaudengo (and. 2-2)

Pro Palazzolo – Junior Torrazza (and. 0-0)

Beppe Viola Calcio – Mirafiori (and. 1-2)

Annonese – PSG (and. 2-1)

Olimpia Sant’Agabio – Romagnano (and. 0-1)

Cavour – San Secondo (and. 3-0)

Fiano Plus – Susa (and. 5-3)

Piossaschese – Villarbasse (and. 0-1)

Feriolo – Virtus Valdossola (and. 2-0)