L’ottava giornata del campionato di Serie C femminile di pallavolo ridisegna gli equilibri al vertice e regala sorprese importanti. Il Villanova Volley torna al comando in solitaria, mentre la CRS Martino Vbc Savigliano perde per la prima volta in stagione.

Il Villanova Volley vince il big match casalingo contro la Sicom Cherasco imponendosi 3-0 e si riprende la vetta solitaria della classifica a quota ventidue punti. Il risultato finale potrebbe far pensare a una vittoria agevole, ma la realtà del campo racconta tutt’altra storia. Le nerostellate di coach Spincich hanno lottato set dopo set, soprattutto nel terzo parziale finito 31-29 per le “Foxes” monregalesi dopo una battaglia punto a punto.

Le ragazze di coach Ravotti hanno dimostrato ancora una volta di saper soffrire e vincere le partite che contano, ma Cherasco esce a testa altissima da questa sfida confermando di essere una delle squadre più competitive del girone. La vittoria rilancia le ambizioni del Villanova, che ora ha tre punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Dopo tredici gare ufficiali stagionali (sei di Coppa Piemonte e sette in campionato), la CRS Martino Vbc Savigliano perde l’imbattibilità “crollando” contro il Mollificio Rmi Val Chisone per 3-0. Il risultato finale è netto, forse anche troppo rispetto a quanto visto in campo, ma la sconfitta è meritata contro un’avversaria determinata a non perdere il treno della parte alta della classifica e davvero tosta. Il Val Chisone ha offerto la miglior prestazione stagionale secondo alcuni tifosi locali, mettendo in campo esperienza, fisicità e determinazione.

Le padrone di casa non hanno rubato nulla, capitalizzando quanto costruito durante la partita. Per le saviglianesi di coach Porello è la prima battuta d’arresto della stagione, che le fa scivolare al secondo posto a quota diciannove punti, raggiunte dall’AF Volley che supera 3-0 la Turintech Chisola Volley.

Sconfitta anche per il Volley Roero Città di Canale, che cede 3-1 sul campo della Farid Val Sangone Volley in una partita combattuta. Le canalesi di coach Benvenuti hanno lottato in tutti e quattro i set, vincendo il secondo parziale e dimostrando ancora una volta di poter competere con chiunque. La sconfitta brucia perché il Roero aveva le carte in regola per portare a casa almeno un punto, ma l’esperienza delle avversarie ha fatto la differenza nei momenti decisivi. La matricola resta a dodici punti e dovrà riscattarsi nelle prossime uscite per consolidare la posizione di metà classifica.

Niente da fare per l’Editel Bam Vicoforte Volley Ceva, che cede 3-0 in casa contro l’Isil Volley Almese Massi. Le giovani di coach Pagliuca hanno offerto una prestazione sottotono sotto tutti i punti di vista, senza riuscire a impensierire un avversario superiore sul piano tecnico e fisico. L’Almese, ora quinta a sedici punti, ha gestito la partita con autorità confermandosi una delle squadre più in forma del girone. Per il Vicoforte è l’ottava sconfitta consecutiva, e la situazione si fa sempre più complicata. La linea verde deve ritrovare fiducia e convinzione per provare a sbloccarsi nelle prossime giornate.

Nelle altre sfide della giornata, sorpresa al palazzetto dello Sporting Torino, dove il Club76 Playasti si impone 3-0 confermando di essere squadra ostica e imprevedibile (e conquistando il primo set 43-41). Le astigiane salgono a quattordici punti e si rilanciano in classifica. Il CUS-Pianezza Volley Lab conquista la prima vittoria stagionale superando 3-1 la Vol-ley Academy Volpiano e sale a tre punti.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 8 (29/11)

Turintech Chisola Volley – AF Volley 0-3

Sporting Torino – Club76 Playasti 0-3

Villanova Volley – Sicom Cherasco 3-0

Editel Bam Vicoforte Volley Ceva – Isil Volley Almese Massi 0-3

CUS-Pianezza Volley Lab – Vol-Ley Academy Volpiano 3-1

Mollificio Rmi Val Chisone – CRS Martino Vbc Savigliano 3-0

Farid Val Sangone Volley – Volley Roero Città di Canale 3-1

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA

Villanova Volley 22 CRS Martino Vbc Savigliano 19 AF Volley 19 Isil Volley Almese Massi 16 Sicom Cherasco 16 Sporting Torino 15 Club76 Playasti 14 Mollificio Rmi Val Chisone 13 Volley Roero Città di Canale 12 Turintech Chisola Volley 9 Farid Val Sangone Volley 9 CUS-Pianezza Volley Lab 3 Vol-Ley Academy Volpiano 1 Editel Bam Vicoforte Volley Ceva 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 9 (6/12)

AF Volley – Editel Bam Vicoforte Volley Ceva

Club76 Playasti – Turintech Chisola Volley

Sicom Cherasco – Sporting Torino

Volley Roero Città di Canale – Villanova Volley

Vol-Ley Academy Volpiano – Mollificio Rmi Val Chisone

Isil Volley Almese Massi – CUS-Pianezza Volley Lab

CRS Martino Vbc Savigliano – Farid Val Sangone Volley