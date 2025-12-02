Secondo appuntamento del ciclo “Pronti ad agire, Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary club Alba in collaborazione con Banca d’Alba, a cura della rotariana Paola Ferrero.

Appuntamento in Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4, martedì 9 dicembre 2025, alle ore 18, con l’effervescente scrittrice Alice Basso e il torinese Maurizio Blini che dialogheranno con Tommaso Lo Russo, ideatore di “Rosa in Giallo e Noir” e presidente del Lions Alba Langhe, e Maria Carla Mantovani, presidente dell’Immagine pubblica del Rotary Alba.

Il tema dell’incontro riguarda la letteratura gialla ambientata in Piemonte, che offre una prospettiva a volte insolita su ambienti, location e personaggi distintivi che possono rifletterne la “piemontesità” o l’originalità. In che modo la diffusione di questi romanzi può contribuire alla creazione di un’identità? Durante l’evento, i due scrittori ci guideranno in un tour attraverso luoghi di Torino e del Piemonte che ci permetterà di scoprirli o riscoprirli da una prospettiva diversa, quella della narrativa gialla.

Alice Basso, laureata in Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con un master in Comunicazione e media. Scrittrice, musicista, sceneggiatrice, illustratrice, è autrice di numerosi romanzi ambientati a Torino, con una puntata sulle Langhe, organizzate in saghe in 5 volumi di Vani Sarca, che inizia con “L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome”, di Anita “Il morso della vipera”, fino all’ultima fatica “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”.

Maurizio Blini, dopo la laurea Scienze delle investigazioni all’Università dell’Aquila, ha svolto la sua attività come Investigatore della Polizia di Stato per oltre 30 anni, come commissario.

Autore, scrittore e sceneggiatore, ha al suo attivo oltre 20 romanzi, tra cui “Di rabbia e di vento” e “Delitto sotto la Mole”,

L’incontro, ad accesso libero e gratuito, può essere seguito in presenza o in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams

Seguirà il firma copie dei romanzi degli autori.

A richiesta si fornisce attestato di partecipazione per docenti e studenti per aggiornamento e credito formativo.

Per informazioni e adesioni: [email protected]

“Pronti ad agire, insieme possiamo” è il ciclo d’incontri organizzato dal 2018 dal Rotary Club Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell’integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche.

Le conferenze di “Pronti ad agire” dal 2019 si possono trovare sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella voce “Live” (https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763 )

Il prossimo appuntamento sarà martedì 13 gennaio alle ore 18 e affronterà il tema del Parkinson, con Claudio Rabbia, “Il tango della vita”.