Elledì-Garessio 2-2, mister Prochietto: “Complimenti ai ragazzi per il carattere”

L’Elledì FC raccoglie un punto prezioso contro il Garessio in un match chiuso in 9 contro 11: a Caramagna Piemonte finisce 2-2 con i gol di Mennitto, Salvatico, Vuthaj e Barbero.

Il commento di mister Andrea Prochietto: Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica e abbiamo sofferto molto sulle palle inattive soprattutto. Siamo passati in vantaggio su rigore dopo una bellissima azione di ripartenza e abbiamo chiuso il primo tempo meritatamente in vantaggio. Dopo 15 minuti della ripresa abbiamo preso gol da rimessa laterale; 1′ dopo minuto siamo rimasti in 10; abbiamo subito il 2-1 al 75′ e lì si è visto il carattere dei miei ragazzi: abbiamo pareggiato in 10 contro 11 e addirittura abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti in 9 contro 11 per una seconda espulsione di Peretti molto ingiusta. Faccio i complimenti ai ragazzi per il carattere dimostrato: dobbiamo migliorare ma la strada è quella giusta”.