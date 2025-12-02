Elledì-Garessio 2-2, Mao: “Due punti buttati, siamo stati dei polli”

Esce con un punto il Garessio dalla trasferta di Caramagna Piemonte contro l’Elledì. Rammarico, però, in casa giallonera per il gol subito alla fine che ha sancito il 2-2, arrivato con un vantaggio numerico di due uomini. Mister Matteo Mao, tecnico dei garessini, commenta:

“Due punti buttati, perchè meritavamo sicuramente di vincere. Siamo stati un po’ “polli”, abbiamo preso gol al 90′ in undici contro nove da punizione (inventata). Abbiamo fatto una grande partita, nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni con Vuthaj, Giordano e Xhani, ma siamo andati sotto per un rigore quantomeno dubbio. Nella ripresa siamo stati bravi a ribaltarla, abbiamo continuato a giocare, abbiamo trovato il pareggio da una rimessa laterale di Vizio con Vuthaj e poi il 2-1 con un colpo di testa di Salvatico da cross di Xhani. Sull’1-1 loro sono rimasti in 10 e sul 2-1 in nove: stavamo gestendo bene poi questa punizione ha segnato il 2-2. Peccato perchè sarebbero stati due punti alla portata e molto importanti.”