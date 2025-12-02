A fine novembre Apro Formazione ha accolto una delegazione composta da dieci docenti georgiani della formazione professionale, giunta ad Alba per la Study Visit “Viticulture and Winemaking”. Si tratta di un’iniziativa di cooperazione internazionale promossa dalla Skills Agency of Georgia e sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Georgia, in collaborazione con Apro Formazione.

La partnership è nata a maggio 2025 durante la partecipazione alla Settimana Internazionale della Formazione Professionale a Tbilisi. In quell’occasione, Apro Formazione ha presentato la propria realtà formativa e il territorio di Alba, Langhe e Roero, individuando nella viticoltura e nell’enologia un progetto di collaborazione comune, in linea con le priorità di sviluppo del sistema di formazione professionale georgiano, volto a favorire lo scambio tra istituzioni formative, enti pubblici e imprese del settore vitivinicolo.

Durante la giornata inaugurale, la delegazione è stata accolta dal Sindaco della Città di Alba Alberto Gatto, e dal Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola insieme al Direttore Generale Antonio Bosio.

La settimana di studio ha visto un intenso programma di attività didattiche e culturali, che ha permesso ai docenti georgiani di conoscere da vicino il modello formativo piemontese e le eccellenze produttive del territorio. La delegazione ha partecipato a sessioni formative presso la sede albese di Apro Formazione, dedicate ai modelli di orientamento, mentoring, alternanza scuola-lavoro e formazione duale, e ha visitato la Scuola Enologica “Umberto I” di Alba e Grinzane Cavour per approfondire i temi legati alla micro-vinificazione, ai sistemi DOC e DOCG e alle innovazioni tecnologiche in viticoltura.

I georgiani hanno anche vissuto momenti di valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico del territorio, con visite al MUDET – Museo del Tartufo e della Sostenibilità, al Castello di Grinzane Cavour e alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, oltre a incontri con imprese e consorzi del territorio, come Ceretto, REVA, Gai, Massucco, Vite Colte, Vignaioli Piemontesi e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con cui la delegazione ha potuto confrontarsi per comprendere come la collaborazione tra scuola e il tessuto imprenditoriale locale sia parte integrante di un modello formativo di successo come quello di Apro.

Anche per questo motivo la rete di partner internazionali vede Apro come centro di eccellenza nella formazione professionale, ruolo che la Fondazione Europea per la Formazione – ETF, agenzia dell’Unione Europea con sede a Torino attiva dal 1994, ci ha riconosciuto per la qualità e l’impegno nel campo dell’internazionalizzazione e dell’innovazione nella formazione professionale.