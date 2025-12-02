Dal 24 al 28 novembre AgenForm sede di Moretta ha ospitato una delegazione di studenti dell’École Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV) di La Roche-sur-Foron (Alta Savoia), nell’ambito del progetto Interreg ALCOTRA “TransFormation”, programma di cooperazione italo-francese dedicato allo sviluppo di competenze professionali condivise nei settori agroalimentari, allevamento, pastorizia.

L’iniziativa, che rientra nelle attività di scambio previste dal progetto, ha offerto ai partecipanti un percorso intensivo di cinque giorni tra visite tecniche, laboratori pratici e incontri con aziende di riferimento del territorio piemontese. L’obiettivo è favorire la conoscenza reciproca dei sistemi formativi e produttivi nelle zone alpine due Paesi, promuovendo l’integrazione di metodologie di formazione, scambio culturale e buone pratiche.

Nel corso della settimana, gli studenti ENILV hanno visitato il Caseificio Le Copette (Ternavasso) e Cascina San Nazario (Bibiana), approfondendo modelli produttivi orientati alla qualità e alla sostenibilità. Particolarmente significativa anche la tappa presso l’azienda Alberti di Genola, storica produttrice di Grana Padano, e l’incontro con la Società Agricola Ferme Audenino, piccola ma brillante realtà d’eccellenza nel settore pastorale, tra Envie e Ostana.

Momento centrale della visita sono state le attività operative svolte nei laboratori AgenForm. Nel laboratorio carni, gli studenti francesi hanno partecipato a una produzione di lonzino, mentre nel caseificio didattico hanno partecipato a una lezione intensiva per imparare a “filare” e formare la mozzarella. Queste esercitazioni congiunte rappresentano un pilastro del progetto “TransFormation”, pensato per favorire un reale scambio di competenze tra allievi e docenti dei due territori.

“La visita degli studenti ENILV conferma il valore della cooperazione transfrontaliera per la formazione dei futuri professionisti del settore agroalimentare” — dichiara Giancarlo Arneodo, direttore di AgenForm. “Il progetto Interreg ALCOTRA TransFormation rappresenta un’opportunità strategica per costruire un modello condiviso di alta formazione, capace di valorizzare le eccellenze e i territori di Italia e Francia”.

Il partenariato tra AgenForm Moretta ed ENILV proseguirà nei prossimi mesi con nuove attività di scambio e percorsi didattici comuni, in continuità con gli obiettivi del programma europeo Interreg ALCOTRA “TransFormation” . Le prossime visite si svolgeranno nel nuovo caseificio didattico di AgenForm il quale, nel rispetto dei tempi previsti, sta per essere ultimato proprio grazie a questo progetto europeo.

Il progetto TRANSFORMATION è stato finanziato all’interno del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021 – 2027:

TransFormation in breve

Sei Partner

Tre territori (Piemonte, PACA, Rhônes-Alpes)

Durata: 36 Mesi