Mondovì: in arrivo la premiazione del ‘Dardanello Giovani’

Giovedì 4 dicembre 2025, a partire dalle ore 18, presso l’atrio del Palazzo dei Gesuiti di Mondovì (noto come l’ex Tribunale), si svolgerà la cerimonia conclusiva dell’8ª edizione del concorso giornalistico ‘Dardanello Giovani’, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla passione e sul talento, sulla creatività e sull’ambizione degli ‘scrittori in erba’.

L’appuntamento è rivolto alle studentesse ed agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Cuneo ed alle autrici ed agli autori ‘under 30’ di tutta Italia, quest’anno invitati a cimentarsi con la leggenda di ‘The Game’, ovvero la pallacanestro. Da sempre tra le discipline più popolari, lo ‘sport con la palla a spicchi’ è nato in terra americana ed ha poi saputo diffondersi in tutto il mondo.

Dalla mitica lega statunitense dell’NBA, con figure leggendarie come Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Kobe Bryant, per giungere sino ai campionati nazionali e locali, il basket ha una lunga storia, una ricca tradizione e, soprattutto, un repertorio infinito di sfide appassionanti, tutte da raccontare. Non a caso, il 2025 dell’associazione ‘Dardanello’ si era aperto con l’incontro a Farigliano, in terra di Langa, proprio con una leggenda tricolore del basket: coach Meo Sacchetti, cestista di vaglia (15 campionati di A1 all’attivo e 456 partite giocate) e tecnico altrettanto di spicco (con, tra il resto, uno scudetto nel palmarès), già commissario tecnico della Nazionale italiana. Un confronto ‘a tu per tu’ ricco di aneddoti, perfetto per dare spunti ad una penna affilata.

Nel corso della serata del 4 dicembre, sarà la giuria, a cominciare dal presidente Guido Vaciago, direttore di ‘Tuttosport’, a svelare le firme che maggiormente l’hanno colpita, padroneggiando i vari mezzi a disposizione del panorama comunicativo contemporaneo: non solo scrittura e fotografia, ma anche servizi video e audio. La giuria è formata da professionisti di lungo corso: ne fanno parte Roberto Beccantini (presidente onorario del premio ‘Piero Dardanello’), Massimo Mathis (responsabile della redazione di Cuneo de ‘La Stampa’), Gianni Scarpace (condirettore di ‘Provincia granda’) e Corrado Avagnina (direttore de ‘l’Unione Monregalese’).

Per l’ottavo anno consecutivo, il concorso è sostenuto dalla BCC Alpi Marittime, oltre che dalla Fondazione CRC, dal Comune di Mondovì, dalla Regione Piemonte e da sponsor privati quali Giuggia Costruzioni ed Edilvetta. Non mancheranno, come di consueto, emozioni e sorprese; la cerimonia si concluderà con un rinfresco conviviale.

«Il ‘Dardanello Giovani’ – commenta Luca Dardanello, figlio di Sandro, presidente dell’associazione dedicata al fratello, storico ex direttore di ‘Tuttosport’ – è un’iniziativa che, da sempre, riveste un valore particolare per la nostra famiglia. È la gemmazione più evidente di un lato di Piero che, forse, è meno noto al grande pubblico: quello di scopritore di talenti. Tanti dei ragazzi che ha iniziato alla professione sono, infatti, diventati protagonisti della successiva generazione del giornalismo italiano. Anche per questo, il ricordo di mio zio è tuttora così forte e vivo. Questo concorso è un’iniziativa stimolante, alla ricerca di nuove leve che vorranno dire la loro nel mondo della comunicazione. Ogni anno ci chiediamo, a lungo termine, se ci saranno dei nomi passati da questa targa che sapranno costruirsi un percorso importante. È l’incognita affascinante alla base dello spirito con cui ci approcciamo a questa manifestazione».

Tra il resto, il ‘Dardanello Giovani’ non è l’unica iniziativa dell’associazione monregalese dedicata al talento in erba: si affianca al progetto ‘A scuola di giornalismo’, rivolto alla fascia d’età delle secondarie di primo grado e mirato ad avvicinare ragazzi e ragazze ai rudimenti del giornalismo. Numerosi gli istituti comprensivi che partecipano al progetto nell’anno scolastico 2025/26: le lezioni sono attualmente in corso nelle scuole di Mondovì, Cuneo, Millesimo e Carrù (qui nell’ambito della ‘Settimana Arcobaleno’) ed altre se ne aggiungeranno nelle settimane a venire, a testimoniare quanto il progetto risulti apprezzato a livello territoriale.

Appuntamento, quindi, a giovedì 4 dicembre per una serata che rappresenta una significativa vetrina per il giornalismo emergente, sotto l’egida professionale di un grande del passato come Piero Dardanello.