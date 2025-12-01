La Provincia di Cuneo esprime le proprie congratulazioni a Roberto Colombero, sindaco di Marmora, rieletto presidente UNCEM Piemonte all’unanimità durante il Congresso regionale svoltosi sabato 29 novembre a Bardonecchia, nel prestigioso Palazzo delle Feste, alla presenza di oltre duecento sindaci e amministratori.

Colombero guida la Delegazione piemontese dell’Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani dall’ottobre 2020, in anni caratterizzati da importanti sfide e trasformazioni per le aree alpine e appenniniche. Oggi UNCEM Piemonte rappresenta un sistema articolato composto da 52 Unioni montane di Comuni, che riuniscono 553 enti impegnati quotidianamente nella valorizzazione e nello sviluppo delle terre alte.

«A nome della Provincia di Cuneo rivolgo a Roberto Colombero le più sentite congratulazioni per la riconferma e i migliori auguri di buon lavoro – dichiara il presidente Luca Robaldo –. La sua elezione all’unanimità testimonia la fiducia e la stima di cui gode tra gli amministratori piemontesi. Sono certo che continuerà a svolgere con competenza e dedizione un ruolo fondamentale per dare voce ai territori montani, sostenendone le esigenze e accompagnandone i progetti di crescita».

Il Presidente Robaldo rivolge inoltre un analogo augurio di buon lavoro agli amministratori cuneesi nominati all’interno del nuovo Consiglio e della Giunta regionale di UNCEM: «La loro presenza – sottolinea – rappresenta un ulteriore valore aggiunto per l’intero Piemonte e conferma l’impegno costante della Granda nel lavorare per lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori montani».