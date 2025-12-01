Cherasco ha ospitato la festa dello Sci Club Garesio Sport

Grande partecipazione venerdì 28 novembre al PalaExpo di Cherasco per la festa dello Sci Club Garesio Sport, realtà che da 38 anni promuove lo sport sul territorio, con una particolare dedizione alle discipline sulla neve, dallo sci allo snowboard.

Una stagione promettente e un calendario fitto di gite

Le nevicate abbondanti delle scorse settimane hanno dato il via a una stagione che si preannuncia tra le migliori degli ultimi anni. Lo testimonia la prima uscita del club a Cervinia, che lo scorso weekend ha visto la partecipazione di oltre 100 appassionati.

Le gite, vero fiore all’occhiello del Garesio Sport, anche quest’anno avranno un calendario molto fitto che da gennaio ad aprile occuperà quasi tutti i weekend oltre a due appuntamenti imperdibili a dicembre: l’8 dicembre tradizionale uscita a Val Thorens e sabato 20 dicembre a La Thuile. Inoltre a partire da metà gennaio, tutti i lunedì verrà proposta un’uscita pensata appositamente per chi lavora la domenica e desidera comunque godersi una giornata sulla neve.

Il programma toccherà alcune delle località più amate dagli sciatori: la Francia, la Valle d’Aosta, la Val di Susa e naturalmente le Dolomiti.

A gennaio prenderanno inoltre il via i corsi di sci e snowboard: quattro lezioni da due ore (13–15) nel weekend del 10 e 11 gennaio, con attività a Prato Nevoso il sabato, in collaborazione con la scuola di sci Zeronove, e a Limone Piemonte la domenica, in collaborazione con la Scuola Nazionale di sci di Limone Piemonte e l’Equipe Limone.

Attività tutto l’anno: Pilates e tennis

Non solo neve: continuano infatti le lezioni di Pilates condotte da Noemi Gallo a Roreto, mentre in primavera partiranno i nuovi corsi di tennis ad Alba, ampliando ulteriormente l’offerta sportiva del club.

I riconoscimenti istituzionali

Alla serata è intervenuto il consigliere regionale del Piemonte Daniele Sobrero, che ha consegnato alla famiglia Garesio una targa celebrativa per i 65 anni di attività dei punti vendita Garesio Sport, ricordando con emozione quando, da bambino, acquistava la sua attrezzatura sportiva nel negozio di Alba.

Presenti anche il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti, il vicesindaco Umberto Ferrondi, l’assessore Allasia e il consigliere Costamagna. Bogetti ha voluto ricordare i fondatori Giovanni e Piero Garesio, sottolineando il valore di un’azienda familiare capace di rappresentare il territorio e di arrivare oggi alla terza generazione.

Le parole della presidente Alessandra Garesio

La presidente dello sci club, Alessandra Garesio, ha ringraziato i numerosi soci per il sostegno costante, ricordando come i 1000 tesserati dello scorso anno rappresentino un traguardo straordinario.

Nel suo intervento ha posto l’attenzione anche sulla sicurezza in pista: dal 1° novembre è obbligatorio l’uso del casco, con sanzioni che partono da 150 euro e il ritiro dello skipass per chi non rispetta la normativa.

Ha ribadito l’impegno del club nel mantenere un’offerta ampia ma accessibile, ringraziando il direttivo e i tanti collaboratori per il loro lavoro prezioso. La presidente ha concluso con un augurio per tutti gli appassionati:

«Vi auguro una splendida stagione sciistica all’insegna del divertimento e dello sport sano all’aria aperta.. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alle nostre sedi di Alba e di Roreto di Cherasco».

cs