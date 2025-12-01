Calcio a 5, Serie A2 Elite: pareggio e spettacolo, finisce 3-3 Elledì FC-Petrarca

Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
-
0
1

Elledì FC – Vinumitaly Petrarca 3-3

Reti: Sandri, Dos Santos, Cerbone (Elledì); Molaro, Barbieri, Giampaolo (Petrarca).

Molaro apre le danze al Palasport di Caramagna Piemonte (0-1). I padroni di casa impattano con il 15° centro stagionale di Sandri (1-1) al giro di boa del primo tempo. Dos Santos completa la rimonta (2-1) e supera da fuori un ottimo Feverati. Sui titoli di coda, Barbieri porta le squadre negli spogliatoi sul 2-2.

L’equilibrio non cambia nella seconda parte di gara con Giampaolo che scrive il nuovo vantaggio veneto e Cerbone riporta tutto in parità per il 3-3 finale.

Negli ultimi frangenti del 10° turno di Serie A2 Élite, Elledì FC e Vinumitaly Petrarca vanno ancora vicine al gol, ma il risultato non cambia. Nel prossimo turno l’Elledì FC troverà, venerdì 5 dicembre, il Lecco C5 in trasferta.

cs

Articoli correlatiAltri del medesimo