Calcio a 5, Serie A2 Elite: pareggio e spettacolo, finisce 3-3 Elledì FC-Petrarca

Elledì FC – Vinumitaly Petrarca 3-3
Reti: Sandri, Dos Santos, Cerbone (Elledì); Molaro, Barbieri, Giampaolo (Petrarca).
Molaro apre le danze al Palasport di Caramagna Piemonte (0-1). I padroni di casa impattano con il 15° centro stagionale di Sandri (1-1) al giro di boa del primo tempo. Dos Santos completa la rimonta (2-1) e supera da fuori un ottimo Feverati. Sui titoli di coda, Barbieri porta le squadre negli spogliatoi sul 2-2.
L’equilibrio non cambia nella seconda parte di gara con Giampaolo che scrive il nuovo vantaggio veneto e Cerbone riporta tutto in parità per il 3-3 finale.
Negli ultimi frangenti del 10° turno di Serie A2 Élite, Elledì FC e Vinumitaly Petrarca vanno ancora vicine al gol, ma il risultato non cambia. Nel prossimo turno l’Elledì FC troverà, venerdì 5 dicembre, il Lecco C5 in trasferta.
cs