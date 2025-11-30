SERIE D – Ritmo brasiliano, cuore granata: Dos Santos domina l’Asti 2-0

Al “A. Damiano” di Saluzzo va in scena un match che profuma di ambizione, ritmo e voglia di prendersi un pezzo di stagione. Il Saluzzo torna davanti al proprio pubblico con l’intensità delle grandi occasioni e trova una vittoria che pesa, convince e accende l’entusiasmo granata. L’ Asti, pur generoso e mai arrendevole, deve fare i conti con la qualità e la brillantezza dei padroni di casa, soprattutto nella prima mezz’ora, in cui i ragazzi di Cacciatore hanno imposto un dominio tecnico e mentale evidente. È una sfida che parla di identità, di crescita collettiva e di protagonisti che alzano l’asticella: oggi il Saluzzo ha trovato risposte importanti e un interprete in stato di grazia, non solo questa domenica. Il suo nome è MATHEUS DOS SANTOS.
PRIMO TEMPO
La partita si accende subito: ritmo alto, pressione intensa del Saluzzo e grande fiducia nelle giocate individuali. L’8’ regala già un momento da copertina, Dos Santos riceve sulla destra, controlla orientandosi verso l’interno, supera Ropolo con una finta secca e appena entra in area arma un tiro a giro di rara precisione: la palla sale, curva e si infila sotto l’incrocio alla sinistra di Brustolin. Quartiere brasiliano aperto in Piemonte.
Il Saluzzo continua a spingere, a creare, a costruire gioco sulle fasce. Al 14’ Valenti pennella un pallone perfetto per l’inserimento di Allasina, che in corsa centra lo specchio ma si trova davanti un Brustolin prodigioso.
Al 16′ Dos Santos riceve ancora sulla destra: danza sul pallone, finta, controfinta, salta Bonora, rientra sul mancino e lascia partire una traiettoria violentissima e carica d’effetto. Il pallone colpisce la traversa e si insacca oltre la linea. Giocata da campione vero, degna delle migliori notti carioca.
Il Saluzzo, galvanizzato, gestisce con intelligenza. L’Asti prova a pungere solo su calci piazzati, senza riuscire a rendersi realmente pericoloso. La prima frazione si chiude con i granata padroni del campo.
TABELLINO
Saluzzo:
Vespier; Ravera (83’ Gjergji), Naso, Di Lernia (58’ Mosca), Rivoira, Conrotto, Allasina (56’ Maugeri), Faridi, Valenti, Dos Santos (71’ Lovaglio), Gonella (46′ Kone). A disp. Vendramini, Magnaldi, Ronco, Lungu.
All. Cacciatore
Asti:
Brustolin; Ropolo, Toma, Gjura, Gatto (20’ Sacco), Chillemi, Pisciotta (70’ Ferrari), Bonora, Garcia, Podestà (83’ Bresciani), Mancini (82’ Mazzucco). A disp. Costantino, Isoldi, Ortolano, Rainero, Ciucci.
All. Cascino
Arbitro: Hamza Rihai Vincenzo (Lovere)
Assistenti: Rallo Alessandro sez. Marsala e Bensorte Vito sez. Trapani