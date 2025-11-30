SERIE D – Ritmo brasiliano, cuore granata: Dos Santos domina l’Asti 2-0

Al “A. Damiano” di Saluzzo va in scena un match che profuma di ambizione, ritmo e voglia di prendersi un pezzo di stagione. Il Saluzzo torna davanti al proprio pubblico con l’intensità delle grandi occasioni e trova una vittoria che pesa, convince e accende l’entusiasmo granata. L’ Asti, pur generoso e mai arrendevole, deve fare i conti con la qualità e la brillantezza dei padroni di casa, soprattutto nella prima mezz’ora, in cui i ragazzi di Cacciatore hanno imposto un dominio tecnico e mentale evidente. È una sfida che parla di identità, di crescita collettiva e di protagonisti che alzano l’asticella: oggi il Saluzzo ha trovato risposte importanti e un interprete in stato di grazia, non solo questa domenica. Il suo nome è MATHEUS DOS SANTOS.

PRIMO TEMPO

La partita si accende subito: ritmo alto, pressione intensa del Saluzzo e grande fiducia nelle giocate individuali. L’8’ regala già un momento da copertina, Dos Santos riceve sulla destra, controlla orientandosi verso l’interno, supera Ropolo con una finta secca e appena entra in area arma un tiro a giro di rara precisione: la palla sale, curva e si infila sotto l’incrocio alla sinistra di Brustolin. Quartiere brasiliano aperto in Piemonte.

Il Saluzzo continua a spingere, a creare, a costruire gioco sulle fasce. Al 14’ Valenti pennella un pallone perfetto per l’inserimento di Allasina, che in corsa centra lo specchio ma si trova davanti un Brustolin prodigioso.

Al 16′ Dos Santos riceve ancora sulla destra: danza sul pallone, finta, controfinta, salta Bonora, rientra sul mancino e lascia partire una traiettoria violentissima e carica d’effetto. Il pallone colpisce la traversa e si insacca oltre la linea. Giocata da campione vero, degna delle migliori notti carioca.

Il Saluzzo, galvanizzato, gestisce con intelligenza. L’Asti prova a pungere solo su calci piazzati, senza riuscire a rendersi realmente pericoloso. La prima frazione si chiude con i granata padroni del campo.

SECONDO TEMPO La ripresa si apre con un’Asti più convinta e propositiva, che alza il baricentro e prova a imporre un lungo possesso palla ragionato. La squadra di Cascino gira bene soprattutto in mezzo al campo, muovendo la sfera con pazienza e costringendo il Saluzzo ad abbassarsi per qualche tratto. Tuttavia, nonostante la maggiore gestione territoriale, ai biancorossi manca sempre la scintilla negli ultimi trenta metri: costruzione lineare, ma poche idee e pochissimi pericoli reali per Vespier. L’occasione migliore arriva al 61’, quando Podestà trova un varco sulla sinistra e scappa a Conrotto, ma la sua iniziativa termina contro l’uscita perfetta di Vespier, che legge il tempo e chiude lo specchio con un intervento pulito e prezioso. Il Saluzzo, pur concedendo più palla all’avversario, non va mai realmente in affanno e anzi dimostra grande maturità nella gestione della gara. Cacciatore chiede compattezza e transizioni rapide: squadra corta, reparti collegati e tanta attenzione nelle coperture preventive. In questo quadro spicca soprattutto la prestazione dei giovani, che danno freschezza e solidità nei momenti più delicati del match. Naso cresce minuto dopo minuto: anticipi puliti, buon senso della posizione e interventi sempre più sicuri, sintomo di una crescita mentale evidente.

Ravera si conferma una certezza sulla fascia, preciso nelle chiusure e disciplinato nei duelli uno contro uno, soprattutto quando l’Asti aumenta la pressione.

Allasina, tra i più brillanti della prima mezz’ora, continua a dare strappi e profondità finché resta in campo, mostrando una personalità sempre più matura e consapevole. Nel finale, con spazi più ampi, il Saluzzo torna a rendersi pericoloso: Kone entra con impatto devastante sulla sinistra e all’89’ crea un’azione strepitosa, saltando due uomini prima di servire Lovaglio, che colpisce il palo da posizione favorevole. Lo stesso Lovaglio, pochi istanti più tardi, prova il tiro da lontanissimo approfittando dell’uscita temeraria di Brustolin fino alla mediana, ma il portiere dell’Asti riesce comunque a rientrare e disturbarlo.

TABELLINO

Saluzzo:

Vespier; Ravera (83’ Gjergji), Naso, Di Lernia (58’ Mosca), Rivoira, Conrotto, Allasina (56’ Maugeri), Faridi, Valenti, Dos Santos (71’ Lovaglio), Gonella (46′ Kone). A disp. Vendramini, Magnaldi, Ronco, Lungu.

All. Cacciatore

Asti:

Brustolin; Ropolo, Toma, Gjura, Gatto (20’ Sacco), Chillemi, Pisciotta (70’ Ferrari), Bonora, Garcia, Podestà (83’ Bresciani), Mancini (82’ Mazzucco). A disp. Costantino, Isoldi, Ortolano, Rainero, Ciucci.

All. Cascino

Arbitro: Hamza Rihai Vincenzo (Lovere)

Assistenti: Rallo Alessandro sez. Marsala e Bensorte Vito sez. Trapani