Volley Superlega – Cuneo nelle Marche. IL PROGRAMMA DELL’OTTAVA GIORNATA

Ottava giornata per la SuperLega Credem Banca che si avvicina al giro di boa e, di conseguenza, alla composizione del tabellone ufficiale dedicato alla Del Monte® Coppa Italia.
Si parte oggi, sabato 29 novembre 2025, con la sfida delle 20.00 tra Vero Volley Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza: padroni di casa penultimi e che proveranno a svoltare e ritrovare un successo che manca dal terzo turno; dall’altra parte una compagine in fiducia, esaltata dalle vittorie contro le due marchigiane, e settima.
Domenica 30 novembre le altre cinque gare: alle 17 la MA Acqua S.Bernardo Cuneo fa visita alla Cucine Lube Civitanova per rimpolpare una classifica al momento positiva (9 punti) e che dice ottavo posto. Ex speciale di giornata, il libero Lube Francesco Bisotto, cresciuto proprio con i blues: “Mi fa un bell’effetto ritrovare sotto rete la società che mi ha cresciuto da quando ero un Under 14 fino alle tre annate in prima squadra. – ha commentato – Detto questo, sono focalizzato sui tre punti perché la Lube vuole riprendere il suo cammino. Giocheremo contro un gruppo ben assortito, fatto di giovani e veterani importanti. Noi dovremo ritrovare la giusta aggressività e, soprattutto, rimanere concentrati se e quando gli avversari riusciranno a tenerci testa. In casa siamo usciti sempre bene nei duelli punto a punto e cercheremo di ripeterci domenica”.
Così invece Ivan Zaytsev, altro ex, a -18 dai 5000 attacchi vincenti in carriera: “Non posso nascondere il fatto di sentirmi a casa in quel palazzetto, anche se le nostre strade sportive si sono separate dopo 5 stagioni e diversi trofei vinti. Sarà sicuramente una partita particolare per me visto che la mia famiglia vive a Civitanova, la mia casa è a Civitanova e conosco praticamente tutti. Loro sono una squadra giovane che ha grandi doti fisiche e tecniche, hanno un servizio molto, molto importante quindi dovremo innanzitutto cercare di arginare i loro battitori per permettere a noi di sviluppare una fase di cambio palla solida. Arriviamo a questo incontro dopo aver fatto il pieno di energia nel nostro palazzetto contro Modena, dove purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la partita; dobbiamo ripartire da questa sensazione di “rabbia e sconforto” per cercare di presentarci aggressivi in campo a Civitanova”.
Sempre alle 17, in programma il derby veneto tra Sonepar Padova e Rana Verona. I patavini puntano forte sul fattore campo, gli scaligeri su un livello di gioco capace di sorprendere rivali dirette come Trento e Perugia.
Alle 18 gli altri match: spicca Allianz Milano vs Itas Trentino all’Unipol Forum di Assago. Chiudono la giornata le sfide Sir Susa Scai Perugia vs Cisterna Volley e Valsa Group Modena vs Yuasa Battery Grottazzolina.
Prossimo turno
8ª Giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Sabato 29 novembre 2025, ore 20.00
Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Arbitri: Lot Dominga, Cavalieri Alessandro Pietro (Russo Roberto)
Video Check: Ferrara Annarita
Segnapunti: Marangio Annalia
Diretta DAZN e VBTV
Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00
Cucine Lube Civitanova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo
Arbitri: Zanussi Umberto, Saltalippi Luca (Polenta Martin)
Video Check: Albergamo Michele
Segnapunti: Cetraro Matteo
Diretta VBTV
Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00
Sonepar Padova – Rana Verona
Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Salvati Serena (De Nard Andrea)
Video Check: Gioia Riccardo
Segnapunti: Davanzo Federica
Diretta VBTV
Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00
Allianz Milano – Itas Trentino
Arbitri: Curto Giuseppe, Vagni Ilaria (Manzoni Barbara)
Video Check: Buonaccino D’Addiego Michele
Segnapunti: Gavazzoni Martina
Variazione impianto: Unipol Forum, Assago (MI) – Diretta DAZN e VBTV
Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00
Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley
Arbitri: Armandola Cesare, Cerra Alessandro (Cervellati Giulio)
Video Check: Annese Gianmarco
Segnapunti: Salvemini Marta
Diretta VBTV
Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00
Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina
Arbitri: Rossi Alessandro, Simbari Armando (Pernpruner Marco)
Video Check: Fallica Davide Basilio
Segnapunti: Baldi Forti Alessandro
Diretta VBTV
Classifica SuperLega Credem Banca
Sir Susa Scai Perugia 20, Rana Verona 17, Itas Trentino 15, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 13, Valsa Group Modena 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.
1 partita in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza.
2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.