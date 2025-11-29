Volley Superlega – Cuneo nelle Marche. IL PROGRAMMA DELL’OTTAVA GIORNATA

Ottava giornata per la SuperLega Credem Banca che si avvicina al giro di boa e, di conseguenza, alla composizione del tabellone ufficiale dedicato alla Del Monte® Coppa Italia.

Si parte oggi, sabato 29 novembre 2025, con la sfida delle 20.00 tra Vero Volley Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza: padroni di casa penultimi e che proveranno a svoltare e ritrovare un successo che manca dal terzo turno; dall’altra parte una compagine in fiducia, esaltata dalle vittorie contro le due marchigiane, e settima.

Domenica 30 novembre le altre cinque gare: alle 17 la MA Acqua S.Bernardo Cuneo fa visita alla Cucine Lube Civitanova per rimpolpare una classifica al momento positiva (9 punti) e che dice ottavo posto. Ex speciale di giornata, il libero Lube Francesco Bisotto, cresciuto proprio con i blues: “Mi fa un bell’effetto ritrovare sotto rete la società che mi ha cresciuto da quando ero un Under 14 fino alle tre annate in prima squadra. – ha commentato – Detto questo, sono focalizzato sui tre punti perché la Lube vuole riprendere il suo cammino. Giocheremo contro un gruppo ben assortito, fatto di giovani e veterani importanti. Noi dovremo ritrovare la giusta aggressività e, soprattutto, rimanere concentrati se e quando gli avversari riusciranno a tenerci testa. In casa siamo usciti sempre bene nei duelli punto a punto e cercheremo di ripeterci domenica”.

Così invece Ivan Zaytsev, altro ex, a -18 dai 5000 attacchi vincenti in carriera: “Non posso nascondere il fatto di sentirmi a casa in quel palazzetto, anche se le nostre strade sportive si sono separate dopo 5 stagioni e diversi trofei vinti. Sarà sicuramente una partita particolare per me visto che la mia famiglia vive a Civitanova, la mia casa è a Civitanova e conosco praticamente tutti. Loro sono una squadra giovane che ha grandi doti fisiche e tecniche, hanno un servizio molto, molto importante quindi dovremo innanzitutto cercare di arginare i loro battitori per permettere a noi di sviluppare una fase di cambio palla solida. Arriviamo a questo incontro dopo aver fatto il pieno di energia nel nostro palazzetto contro Modena, dove purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la partita; dobbiamo ripartire da questa sensazione di “rabbia e sconforto” per cercare di presentarci aggressivi in campo a Civitanova”.

Sempre alle 17, in programma il derby veneto tra Sonepar Padova e Rana Verona. I patavini puntano forte sul fattore campo, gli scaligeri su un livello di gioco capace di sorprendere rivali dirette come Trento e Perugia.

Alle 18 gli altri match: spicca Allianz Milano vs Itas Trentino all’Unipol Forum di Assago. Chiudono la giornata le sfide Sir Susa Scai Perugia vs Cisterna Volley e Valsa Group Modena vs Yuasa Battery Grottazzolina.

Prossimo turno

8ª Giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 29 novembre 2025, ore 20.00

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Lot Dominga, Cavalieri Alessandro Pietro (Russo Roberto)

Video Check: Ferrara Annarita

Segnapunti: Marangio Annalia

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Cucine Lube Civitanova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Zanussi Umberto, Saltalippi Luca (Polenta Martin)

Video Check: Albergamo Michele

Segnapunti: Cetraro Matteo

Diretta VBTV

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Rana Verona

Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Salvati Serena (De Nard Andrea)

Video Check: Gioia Riccardo

Segnapunti: Davanzo Federica

Diretta VBTV

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Itas Trentino

Arbitri: Curto Giuseppe, Vagni Ilaria (Manzoni Barbara)

Video Check: Buonaccino D’Addiego Michele

Segnapunti: Gavazzoni Martina

Variazione impianto: Unipol Forum, Assago (MI) – Diretta DAZN e VBTV

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley

Arbitri: Armandola Cesare, Cerra Alessandro (Cervellati Giulio)

Video Check: Annese Gianmarco

Segnapunti: Salvemini Marta

Diretta VBTV

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Rossi Alessandro, Simbari Armando (Pernpruner Marco)

Video Check: Fallica Davide Basilio

Segnapunti: Baldi Forti Alessandro

Diretta VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 20, Rana Verona 17, Itas Trentino 15, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 13, Valsa Group Modena 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza.

2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.