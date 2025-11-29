Papa Leone XIV ha incontrato Regala un Sorriso Piemonte OdV: i tre fondatori, Carmelo Franceschini, Daniele Sobrero e Vincenzo Pizzonia, rinnovando la tradizione che dura ormai da cinque anni, si sono recati a Roma per l’Udienza Generale del mercoledì. Il Santo Padre ha ascoltato con interesse la storia e i risultati raggiunti dall’associazione e ha gradito i doni che gli sono stati portati dai fondatori: la locandina di “REGALA UN SORRISO 2026”, una maglia personalizzata a Lui dedicata, un’icona della Madonna dei Fiori di Bra, un’immagine del Beato Cottolengo ed un lavoro svolto dai bimbi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado di Alba sul tema proposto dalle Paoline Albesi dal titolo “Giornalisti per un giorno”, ispirato dall’invito di Papa Francesco ai giornalisti di “cercare e pubblicare buone notizie come i cercatori d’oro”.

Al termine dell’incontro, Papa Leone XIV ha autografato le maglie indossate da Franceschini, Pizzonia e Sobrero, uguale a quella che ha ricevuto in dono.

Il traguardo prefissato per questo quinto anno di attività è molto impegnativo ed utile all’intera Comunità: l’acquisto di un Ecografo utile al Pronto Soccorso Pediatrico e di un apparecchio per mammografia di ultima generazione, utile per la prevenzione oncologica, per il Dipartimento Materno Infantile Ospedale di Verduno.

“Scopo del nostro progetto – spiegano i fondatori -, è aiutare a curarsi a chilometro zero, cercando di ridurre stress e fatiche ai piccoli pazienti e trasferte faticose ed onerose alle famiglie”.

Dal 2022, Regala un Sorriso ha donato alla Pediatra del nostro Ospedale, un macchinario per la respirazione, utile a curare le allergie dei piccini; un ecografo, con sonde, utile agli organi interni; una culla termica neonatale; una lampada per fototerapia, per ittero neonatale; un respiratore CPAP e, inoltre, ha provveduto a sostenere gli oneri di una consulenza in Pneumologia, per supportare gli specialisti della Pediatria.

L’Associazione ha fatto donazioni anche ai Reparti di Pneumologia e Neurochirurgia Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

In quattro anni, i numeri di Regala un Sorriso, sono diventati davvero imponenti: 145.000 euro donati agli ospedali, in aiuto ai bimbi malati (115.000 a Verduno e 30.000 al Regina Margherita); il coinvolgimento dei Comuni, inoltre, sta crescendo a dismisura (sono già 12 quelli “sensibili” al Progetto).

«La visita al Santo Padre – affermano Franceschini, Sobrero e Pizzonia -, è un momento di stimolo, che dona nuove forze e certezze, di grande aiuto per raggiungere gli obiettivi prefissati; perché, come dice il motto dell’Associazione, “Fare del bene fa stare bene”.