Le tre linee della sostenibilità: presentato lo studio su La Fausto Coppi condotto dal Politecnico di Torino (FOTO E VIDEO)

Presentato lo studio “Ciclismo e montagna: La Fausto Coppi fa vincere il territorio” sulla celebre granfondo che ha misurato l'impatto economico, sociale e ambientale dell'evento cuneese. Quasi 2 milioni di euro l'indotto generato sul territorio durante il weekend dell'appuntamento ciclistico.

Qual è il vero significato della sostenibilità di un evento sportivo? Se n’è discusso, dati alla mano, nella sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo che ha ospitato la presentazione dello studio “Ciclismo e montagna: La Fausto Coppi fa vincere il territorio” affrontato dal Politecnico di Torino e coordinato dalla professoressa Chiara Gastaldi relativo all’analisi della sostenibilità del ciclo di vita (LCSA – Life Cycle Sustainability Assessment) della Fausto Coppi, la celebre granfondo ciclistica cuneese.

Lo studio, condotto in collaborazione con Camera di Commercio di Cuneo e eViso che riconosceranno una borsa di studio e un premio di laurea all’analista Tommaso Bazzica, ha analizzato, oltre alla sostenibilità ambientale, l’impatto economico e quello sociale.

Davide Lauro, organizzatore de La Fausto Coppi, ha snocciolato alcuni numeri relativi al ritorno economico dell’evento di fine giugno: 1.938.037 euro di indotto sul territorio in tre giorni di evento che ha coinvolto 2546 partecipanti provenienti da 69 province italiane e 42 nazioni, indicazioni evidenti di come sia fondamentale guardare oltre i numeri dei partecipanti, ma sia necessario valutare di come si muovono i flussi economici.

La professoressa Gastaldi ha presentato l’incredibile mole di dati raccolti e analizzati, offrendo una serie di parametri oggettivi e misurati relativi a quanto sia proficuo per gli stakeholder e per il territorio questa tipologia di eventi sportivi.

Infine, l’analisi “triple bottom line” su La Fausto Coppi ha sottolineato i vantaggi della manifestazione anche dal punto di vista culturale, della valorizzazione del territorio come attrazione turistica e relativi all’incremento dell’immagine internazionale.

Dopo la presentazione dello studio, un panel moderato da Riccardo Barlaam, Capo Redattore della redazione di Economia e Politica Internazionale de Il Sole 24 Ore, che quest’anno ha partecipato a La Fausto Coppi, ha acceso il dibattito sul tema che mette a sistema i comparti turistico e sportivo. Ai due momenti di confronto, hanno partecipato Gabriella Giordano (Presidente ATL del Cuneese), Giorgio Chiesa (Presidente provinciale Ass. Albergatori Esercenti Operatori Turistici), Patrizia Mellano (Segretario Generale della Camera di Commercio di Cuneo), Gianfranco Sorasio (Presidente CdA e CEO eVISO), Paolo Bongioanni (Assessore allo sport e al turismo della Regione Piemonte), Marco Gallo (Assessore alla montagna della Regione Piemonte) e Patrizia Manassero (Sindaca di Cuneo).